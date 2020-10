Genève – Les HUG organisent une journée d’information en ligne sur l’AVC Des ateliers interactifs, des conférences et des vidéos sur le coeur et le cerveau seront proposés en ligne le 27 octobre par les Hôpitaux universitaires de Genève à l’occasion de la Journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral.

Les AVC et les infarctus du myocarde constituent la première cause de mortalité en Suisse et dans le monde, ont rappelé les HUG mardi. KEYSTONE

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) proposent une journée d’information sur le coeur, les vaisseaux et le cerveau à l’occasion de la Journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC) le 27 octobre. Ateliers interactifs, conférence et vidéos seront proposés en ligne.

Les AVC et infarctus du myocarde constituent la première cause de mortalité en Suisse et dans le monde, ont rappelé les HUG mardi. Chaque année en Suisse, près de 16’000 personnes sont victimes d’un AVC et environ 10’000 personnes meurent d’un infarctus du myocarde. D’où la nécessité de préserver sa santé et de savoir détecter les symptômes.

En raison de la pandémie de Covid-19, les personnes atteintes ou à risques de maladies cardio-vasculaires ont plus de difficultés à prendre soin de leur santé, car il leur est recommandé d’éviter les lieux publics. En outre, certaines personnes hésitent à consulter, même en cas de symptômes, alors qu’il s’agit d’urgences vitales.

www.hug.ch/evenement/journee-cvc

ATS/NXP