Étoiles du Valais – Les huit meilleurs vins valaisans sont… La 17e cérémonie du concours a eu lieu le 23 novembre.

Les huit vins étoilés en 2022. ©samueldevantery.com

Chaque année, la Sélection des vins du Valais élit ses huit «étoiles», quatre blanches, quatre rouges. Le 23 novembre, les résultats de ce concours, où quelque 600 vins AOC ont été dégustés sous le patronage de l’Union suisse des œnologues (USOE), ont été donnés lors d’une cérémonie au Théâtre du Crochetan, à Monthey.

Les lauréats sont le fendant 2021 de la Cave les Sentes (Sierre), le johannisberg l’Orpailleur 2021 de Frédéric Dumoulin (Uvrier), le païen Les Écrins 2020 de la Cave la Colombe (Conthey), la petite arvine de Chamoson La Vouettaz 2021 de la Cave Colline de Daval (Sierre), la dôle les Coteaux de Sierre 2021 de la Cave Sinclair (Loc-sur-Sierre), l’humagne rouge Ardévaz 2020 des Domaines Rouvinez (Sierre), la syrah 2020 des Celliers de Vétroz Famille Fontannaz (Vétroz) et enfin le cornalin Réserve 2020 de la Cave La Romaine (Flanthey).

Une étoile «verte»

Pour la première fois, un vin «marque Valais», qui certifie une démarche respectueuse de l’environnement,

figure dans la liste des étoilés: la petite arvine de la Cave Colline de Daval.

Ces huit vins sont réunis pour une édition limitée, accompagnée d’un livret. Confié au graphiste Loïc Raboud (Palp Festival) et au photographe Jean-Luc Cramatte, il met en scène les vignerons et leurs vins. À commander sur shop.lesvinsduvalais.ch (243 fr.).

Étoile d’honneur à la scénariste Pascale Rey

Chaque année, le concours décerne également le prix «Swiss Wine» au vin qui a atteint le plus haut pointage. Deux vins sont à égalité: le païen de la Cave la Colombe et la petite arvine de la Cave Colline de Daval.

Enfin, l’Étoile du Valais d’Honneur récompense chaque année une personnalité qui défend les mêmes valeurs que les vignerons du Valais, soit «la tradition, l’authenticité et la passion». Elle a été décernée à Pascale Rey, scénariste et fondatrice de l’association DreamAgo, qui aide les scénaristes à développer leur travail et à se mettre en contact avec l’industrie du cinéma pour que leurs projets deviennent des films.

