Noël, ça fout les boules – Les humeurs noires qui font du bien La magie de Noël peut donner des envies de meurtre. La preuve en polars et autres productions sarcastiques au mauvais esprit revendiqué. Nos dix bons plans pourris. Cécile Lecoultre

Une planche de l’album «Carrément méchant», qui fait suite à «Incorrect», plongée jouissive dans le «mauvais esprit» pratiqué des années 1960 à nos jours. ©Cherche Midi - Carrément Méchant

Histoire de caler le sapin et l’ambiance, le sociologue Jérémie Peltier publie «La fête est finie?» (Ed. de l’Observatoire), et pas seulement pour disserter sur les nouvelles mœurs sanitaires stérilisant les envies de bamboche.

L’analyste de tendances a relu Gustave Flaubert et Philippe Murray, reniflé les statistiques, scruté le nombril d’une société individualiste à outrance, côtisé à Amazon, Spotify et autres ventes en ligne avant de conclure: «Narcisse a fait la peau de Dyonisos, à force d’être partout de façon factice, la fête n’est nulle part.» Encore un de ces bobos parisiens qui ne met plus le nez dehors, me direz-vous.