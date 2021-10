Transports publics à Lausanne – Les idées fusent pour le métro, mais les faits sont coriaces

Le M2 lausannois fait fleurir des idées ces derniers jours, comme celle de la prolonger ou de lui assortir un tunnel piéton entre la gare et le Flon.

Les futurs travaux pour le métro lausannois font germer des idées. Alors que l’Association Transports et environnement (ATE) vient de demander un tunnel piéton entre gare et Flon, le PLR Jean-François Cachin a développé un postulat mardi dernier pour le prolongement du M2 jusqu’au Chalet-à-Gobet.

Contactée, la conseillère d’État chargée du dossier, Nuria Gorrite, fait valoir les principes qui s’opposent à une telle réalisation.

«Toute la gare de Lausanne va être ripée vers le sud»

En 2010 déjà, Jean-François Cachin et l’ex-député et aujourd’hui syndic d’Épalinges Alain Monod avaient fait cette demande. Il leur avait été répondu que la zone ne comportait pas suffisamment d’habitations ni de postes de travail pour justifier de tels travaux. «Aujourd’hui, la donne a changé, estime Jean-François Cachin, notamment avec l’urgence climatique. Il faut prévoir ce prolongement à long terme et reprendre les études.»