Série documentaire – «Les idées larges» de Laura Raim bousculent largement les idées reçues Toutes les deux semaines, la journaliste française ajoute un nouvel épisode à son magazine sur Arte, histoire de changer le cours du monde. Archi revigorant. Katia Berger

Laura Raim, celle par qui on élargit ses idées. GUILLAUME ORIGNAC

Sur YouTube, vous n’en verrez pas beaucoup comme elle, à remuer vos méninges de la sorte. Laura Raim, 39 ans, ancienne journaliste à «L’Express», chez «Regards» ou au «Monde diplomatique», y diffuse depuis janvier 2022 «Les idées larges», un magazine documentaire coproduit par arte.tv et la société Upian, qui cumule aujourd’hui 5 millions de vues en France. Sans compter l’audience germanophone, puisque la série (26 épisodes à ce jour) se visionne également sur le site source d’Arte et, en version podcast, sur celui d’Arte Radio.

«On ne s’adresse pas à ceux qui courent de plateau en plateau, mais à des penseurs sérieux, académiques, qui aiguisent le regard critique, identifient l’origine des maux et étayent leur point de vue.» Laura Raim, auteure des «Idées larges»

Sous la supervision de ses employeurs, elle y fait tout: de la conception à l’animation en passant par les interviews et l’écriture. «Avec ce format, je m’expose à la première personne, reconnaît-elle, et mes centres d’intérêt se reflètent dans le résultat. Mais les décisions se prennent collectivement en ce qui concerne l’équilibre, la diversité et la discipline à respecter. De légitimes contraintes s’exercent sur le bon dosage à ménager.»

Légitimes, les contraintes fixées par la chaîne à vocation européenne, car «Les idées larges» n’hésitent pas à ruer dans les brancards. On y aborde des «questions qui travaillent la société et font débat dans le champ intellectuel», lit-on sur la page d’accueil d’arte.tv. Autrement dit, des thèmes «larges» tels que l’argent, le temps, le progrès, la nature, la guerre, le porno, la justice, les déchets ou l’inceste seront analysés face caméra par des penseurs (philosophes, anthropologues, historiens, sociologues ou scientifiques reconnus) qui, le plus souvent, ne cachent pas leur positionnement à gauche sur l’échiquier politique, voire leur approche marxiste, sans pour autant exercer une activité militante. Ainsi de Jacques Rancière, Vinciane Despret, Maurice Godelier ou Françoise Vergès.

La présentation est chaque fois la même. Un titre en forme de question naïve, type «Travailler a-t-il un sens?» ou «Suis-je mon cerveau?». Un docte interlocuteur, dont les propos recueillis durant un entretien d’une heure sont ramenés à une quinzaine de minutes. Et les interventions régulières de Laura Raim, qui «recloute» ici ou là – c’est-à-dire documente, embraie, synthétise, conclut, le tout en moulinant éloquemment des bras. Au final: vingt denses minutes qui remettent le monde autour de vous en perspective.

Grâce à la collaboration étroite de la journaliste avec son réalisateur, David Tabourier, et ses différents monteurs, le format permet, à partir d’une interrogation simple et concrète, de déboucher sur une pensée complexe. «Pour rencontrer un public jeune, on fait passer beaucoup d’infos de façon accessible», confirme Laura Raim. Avant d’ajouter: «Des chercheurs pointus rendus digestes, il n’y en a pas forcément beaucoup sur France Culture.»

D’autant plus qu’on attend de ces cerveaux qu’ils rebattent les cartes en profondeur. Vu les crises que traverse notre modèle de société – «ça va pas», résume la youtubeuse –, «il nous faut des intellectuels critiques, ce qui relève du pléonasme». «On ne s’adressera pas à ceux qui courent de plateau en plateau, mais à des penseurs sérieux, académiques, qui aiguisent le regard, identifient l’origine des maux et étayent leur point de vue.» L’objet est à tous les coups clivant. Et d’une qualité proprement vivifiante.

