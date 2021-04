Saison estivale – Les îles «Covid-free» divisent l’Italie Pour rassurer les touristes, la Campanie veut vacciner les habitants des îles de Capri, Procida et Ischia, sans respecter l’ordre selon les tranches d’âge établi par le gouvernement. Dominique Dunglas, Rome

Les habitants des îles de Procida, Capri et Ischia seront prioritaires pour la vaccination, annoncent les autorités de la région Campanie, pressées de rassurer les touristes. Aurimages via AFP

Vincenzo De Luca, le président de la région Campanie, veut planter le drapeau «Covid-free» sur Capri, Ischia et Procida, les trois perles du golfe de Naples. «Dès que nous aurons fini de vacciner les personnes de plus de 80 ans, nous passerons aux employés du secteur touristique des îles sans distinction d’âge. Si on continue à vacciner par tranche d’âge décroissante, l’économie sera morte quand on aura terminé. Je ne demanderai l’autorisation ni à Rome, ni à Bruxelles, ni aux Nations Unies!»

