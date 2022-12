Finances publiques vaudoises – Les impôts baissent pour certains et augmentent pour d’autres Le débat sur le budget a vu la gauche et la droite s’empoigner sur les déductions fiscales pour les primes d’assurance maladie. Renaud Bournoud

Le Grand Conseil vaudois. ARC Jean-Bernard Sieber

Le Grand Conseil a terminé les premiers débats liés aux budgets 2023 de l’État de Vaud, mercredi sur le coup de 19 h. Mais c’est beaucoup plus tôt dans la journée, en début de matinée, que les esprits se sont échauffés sur une des mesures phares du projet de budget du Conseil d’État: l’augmentation des déductions fiscales pour les primes d’assurance maladie.

Une mesure qui permet de soutenir le pouvoir d’achat des Vaudois, selon la communication du gouvernement. Mais pas pour tout le monde. Depuis 2020, la méthode de calcul est passée d’une logique forfaitaire à effective. Résultat: les personnes qui reçoivent des subsides LAMal ne peuvent pas prétendre à ces déductions. «Il est difficilement compréhensible de déduire une prestation qui n’a pas été payée», a expliqué Florence Gross (PLR), présidente de la Commission des finances.

Déductions

«Des déductions forfaitaires existent déjà sans qu’il faille justifier des dépenses», a rétorqué Julien Eggenberger. Le socialiste a déposé un amendement pour revenir au système d’avant 2020.

«Ce qui est particulièrement choquant, c’est de constater qu’avec la suppression des déductions pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, ceux-ci ont vu leurs impôts augmenter de 50%, voire 100%, a relevé Marc Vuilleumier (POP). On arrive à une situation ubuesque où les seuls qui vont payer plus d’impôts sont les contribuables excessivement modestes. C’est inique!»

Le député Eggenberger en a remis une couche: «Depuis plusieurs années, on entend du côté droit de cet hémicycle des appels à la modération fiscale. Avec cette mesure fiscale, on fait augmenter les impôts de près de 30% des Vaudois les plus modestes. La position de la droite est indécente.»

«Les personnes qui paient vont l’avoir sec»

Le PLR Philippe Miauton a relevé le gant: «La gauche veut introduire un système où les gens qui paient des impôts et leurs primes d’assurance maladie – qui sont les mêmes qui paient les primes de ceux qui ne peuvent pas les payer – sont encore ceux qui devront payer le fait qu’une partie de la population peut déduire des subventions. Au bout d’un moment, les personnes qui paient vont l’avoir sec.»

Enfin, Hadrien Buclin (EàG) a demandé à la droite si elle assumait de «soutenir une augmentation d’impôt pour les contribuables les plus modestes après le festival d’exemptions fiscales qu’elle a fait passer ces dernières années pour les contribuables les plus fortunés». La droite majoritaire lui a répondu oui, en refusant l’amendement Eggenberger par 70 voix contre 55 et 5 abstentions.

Le Grand Conseil poursuit le traitement du budget mardi prochain.

Renaud Bournoud est journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012. Plus d'infos

