De Kharkiv à Savigny – Les impôts se rappellent au bon souvenir des réfugiés ukrainiens Ganna (80 ans) et sa fille ont trouvé refuge chez un couple qui se dit oublié par l’administration, sauf par le fisc vaudois, qui a écrit à l’octogénaire. Laurent Antonoff

Jean-Paul Stamm et sa femme, Chantal, accueillent Alla et sa mère, Ganna, 80 ans, depuis le 18 avril 2022 à Savigny. C’est cette dernière qui a reçu un formulaire de détermination des acomptes pour les impôts 2022. FLORIAN CELLA

«Je suis furax.» On imagine Jean-Paul Stamm d’ordinaire plutôt posé. Cela fait deux mois qu’avec sa femme, Chantal, il accueille deux réfugiées ukrainiennes à Savigny. «Nous vivions à deux dans cette grande maison. On se sent solidaires. Et puis notre fils est marié à une Ukrainienne», explique l’ingénieur à la retraite.