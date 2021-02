Activités culturelles sans public – Les impromptus de l’OCL en régime minceur La limitation de réunion à vingt personnes chamboule tout et contraint l’orchestre à du sur-mesure. Explications. Matthieu Chenal

Antony Ernst, directeur exécutif de l’OCL.

Privés de représentations publiques, mais autorisés à se réunir, les acteurs culturels tentent vaille que vaille de maintenir des activités à huis clos. Mais les restrictions supplémentaires introduites au niveau fédéral depuis le début de l’année ont encore compliqué la donne, notamment pour les orchestres. Car ce qui était possible en novembre-décembre, à savoir réunir trente personnes pour des répétitions, ne l’est plus cette année où la limite a été abaissée à vingt.

«Cette restriction est vraiment contraignante pour nous, pointe Antony Ernst, directeur exécutif de l’OCL. Elle a chamboulé nos plans de remplacement.» En automne, l’OCL (42 musiciens) avait pu organiser des sessions d’enregistrement, diffuser des concerts à huis clos en ligne et à la radio, et imaginer des projets hors public pour maintenir l’orchestre actif. L’OCL s’est aussi proposé pour dépanner la classe de direction de la Haute École de musique de Lausanne, étant donné que l’orchestre des étudiants a l’interdiction de se réunir (ils ne sont pas professionnels!). Un autre projet de lecture de nouvelles partitions de jeunes compositeurs suisses avait aussi été envisagé. «Cet atelier a été annulé, car l’effectif ne pouvait pas être réuni, regrette Antony Ernst. En revanche, la master class de direction a eu lieu avec tous les souffleurs, mais seulement un quintette à cordes…»

Dérogations théoriques

Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de l’État-major cantonal de conduite. ARC Jean-Bernard Sieber

Comment se fait-il qu’un orchestre ne puisse pas obtenir de dérogation? L’arrêté d’application vaudois de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 reprend en effet ce chiffre de 20 personnes autorisées pour les réunions professionnelles fixé par l’ordonnance fédérale. Il stipule aussi que «le Chef de l’État-major cantonal de conduite est compétent pour octroyer des dérogations au nombre limite fixé, si la tenue de la réunion en présentiel est indispensable à l’activité de l’entité considérée.» Le porte-parole de l’EMCC, Jean-Christophe Sauterel, confirme cet état de fait: «Le régime d’exception est soumis à autorisation, mais encore faut-il en faire la demande, et avoir l’infrastructure qui le permette.» En l’occurrence, l’OCL n’a pas déposé de demande. Antony Ernst: «Le service des affaires culturelles nous a fait savoir qu’on pouvait bien en déposer une, mais qu’on n’aurait pas de chance de l’obtenir…» Sur ce point, les Genevois sont plus chanceux: les répétitions théâtre et musique y restent non limitées, si le lieu de répétition a été validé par le médecin cantonal. Ce qui permet par exemple à l’OSR de jouer à plein effectif.

Pour février, l’OCL a néanmoins réussi à monter de toutes pièces deux opérations impromptues, grâce à l’entregent de Renaud Capuçon, futur directeur artistique. «Renaud répétait à Munich avec François-Xavier Roth, explique Antony Ernst. Comme le chef avait des disponibilités, il a proposé de l’inviter à Lausanne le 18 pour un tout petit effectif. En temps normal, l’agenda de Roth était complet pour les trois prochaines années. On en profite!» Idem pour le pianiste Nicholas Angelich, qui viendra le 25 pour le «Concerto pour violon et piano» de Mendelssohn.