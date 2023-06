Sécheresse estivale – Les incendies en forêt menacent plusieurs régions de Suisse Les températures vont continuer à augmenter ce week-end et les précipitations manquent. Le danger est marqué dans les cantons de Vaud, du Jura et de Neuchâtel. Sonia Imseng

L’augmentation des températures et le manque de précipitations en juin ont augmenté le risque d’incendie en forêt (photo d’illustration). KEYSTONE

L’été est arrivé en Suisse ce mois de juin. L’augmentation des températures et le manque de précipitations ont augmenté le risque d’incendie en forêt. Plusieurs régions ont évalué ce danger à 3 sur une échelle de 5, soit un risque marqué. C’est notamment le cas des cantons du Jura, de Neuchâtel, d’une partie du canton de Vaud, de Fribourg et de Berne. Le sol forestier se retrouve asséché et peut facilement s’enflammer.