Feux de forêt dans le Jura – Les incendies français ont laissé des traces à la vallée de Joux La fumée qui a envahi la région a disparu pendant la nuit, mais de la suie s’est déposée sur les carrosseries, le mobilier de jardin ou les rebords de fenêtre. Sylvain Muller

Un hélicoptère largue de l’eau sur les feux près de Cernon dans le Jura français le 11 août 2022. AFP

Les incendies ne ravagent pas que la Gironde en France. Deux se sont notamment déclarés mardi dans le sud du Jura français et leurs fumées sont parvenues jusqu’à la vallée de Joux jeudi après-midi. Les autorités françaises ont communiqué quelques heures plus tard que la situation était désormais sous contrôle et l’alerte à la pollution de l’air a été levée ce vendredi matin. Mais les carrosseries des voitures et les rebords des fenêtres des Combiers sont ornés de suie noire.

Cette photo prise vendredi matin au Brassus par une habitante montre la suie qui s’est déposée sur les rebords de fenêtres à la suite des incendies dans le Jura français. LDD

«Il y en a partout sur les stores ou sur le mobilier de jardin, constate une habitante du Brassus. C’est comme quand il y a les pluies de sable du Sahara, mais en noir.» Jeudi après-midi, elle était en train de bricoler chez elle quand elle a senti une odeur de brûlé. «J’ai ouvert le store que j’avais descendu pour me protéger du soleil et j’ai vu qu’on était plongé dans une sorte de brouillard jaune. Et puis il y avait cette odeur très forte de bois brûlé. Ce matin (ndlr: vendredi), l’air est de nouveau clair, mais on sent encore un peu l’odeur.»

Employés libérés

Selon ses informations, au moins une entreprise de la région aurait libéré prématurément son personnel, constitué en grande partie de frontaliers, pour que ces derniers puissent rentrer chez eux.

Jeudi, en fin de journée, la police cantonale vaudoise avait publié sur sa page Facebook une alerte à la pollution de l’air par les fumées des incendies. Elle conseillait de modérer les efforts physiques intenses, d’éviter les autres facteurs irritants (tabac, solvants, etc.), de limiter dans la mesure du possible l’aération prolongée du logement, d’éviter le port de lentilles de contact en cas de gêne oculaire et de demander conseil à son médecin en cas d’aggravation des symptômes (toux, gêne respiratoire, gorge ou nez irrité).

