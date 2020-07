Essai – Les incroyables performances du SUV Jaguar F-Pace SVR Fort de son V8 suralimenté de 5 l d’une puissance de 550 ch et au couple maxi de 680 Nm, il atteint les 100 km/h en 4,3 secondes. Alain Giroud

Jaguar F-Pace SRV Le SUV Jaguar F-Pace SRV offre des performances tonitruantes JAGUAR

Vos réactions sont prévisibles, alors inutile d’écrire, de vous énerver sur les réseaux sociaux, cela ne changera rien à la vision de Jaguar, dont l’image dépend de sa capacité à jouer dans la cour des grands. Alors doter son SUV vedette d’une mécanique capable de le propulser à 283 km/h et d’atteindre les 100 km/h en 4,3 secondes ne répond qu’au besoin de s’aligner sur la concurrence. Oui, ce F-Pace SVR se pavane au sommet d’une gamme proposant des véhicules moins performants, tout aussi attractifs et bénéficiant de l’aura de la star du moment. Et il n’a pas à rougir d’une concurrence dont la démesure dépasse les muscles de ce jaguar de 575 ch.

Sérieuse concurrence chez les SUV supervitaminés

Il vient chatouiller le Bentley Bentayga et ses 608 ch, le Jeep Grand Cherokee Trackhawk (707 ch), le BMW X5 M (600 ch), le Lamborghini Urus (650 ch), le Maserati Levante Trofeo (590 ch), le Mercedes-AMG G63 (585 ch) et son cousin, le Range Rover Sport SVR doté de la même motorisation.

Toutes ces machines arborent des V8 turbocompressés, à l’exception du Bentayga, qui hérite, lui, du W12 de la banque d’organes du groupe Volkswagen. Cette énumération n’a en outre pas pris en compte une version purement électrique, le Tesla Model X P100D et ses 612 ch. Extérieurement, ce SRV se distingue de la famille F-Pace par un capot spécifique comportant des orifices de ventilation, un aileron unique à l’arrière associé à un nouveau pare-chocs surlignant quatre sorties d’échappement.

Châssis renforcé

Le châssis subit les améliorations indispensables; il est doté de ressorts avant et arrière progressifs 30 et 10% plus rigides et d’une barre antiroulis réduisant de 5% le balancement de la carrosserie.

Les roues de 21 pouces sont plus larges de 25 mm à l’arrière, améliorant la tenue de cap à haute vitesse. S’ajoute un différentiel actif électronique complétant une gamme déjà riche de technologies avancées, optimisées pour répondre au surplus de puissance développée. Alors ne nourrissons aucun complexe en montant à bord de ce F-Pace, qui nous accueille dans une ambiance luxueuse et feutrée. Installons-nous dans ces fauteuils qui vous enveloppent de près pour que le corps ne subisse aucun ballottement sur les accélérations latérales.

Les stylistes n’ont oublié aucun des stigmates qui définissent les atouts d’une grande sportive. Finitions en fibres de carbone, logo SVR en relief et surpiquage du cuir des sièges en losange du plus bel effet. Les places arrière reprennent ces courbes confortables et proposent un dégagement très généreux pour les passagers. Le coffre offre un volume de chargement minimum de 650 l, passant à plus de 1700 l dossiers rabattus.

Sur la route, ce Jaguar F-Pace semble prendre l’ascendant sur le conducteur. Il s’adapte à toutes les situations grâce à une suspension adaptative semblant gommer toutes les imperfections du bitume.

Pour encore mieux ressentir la puissance, passons le mode dynamique pour obtenir une direction plus ferme, une boîte de vitesses plus réactive et un grondement qui envahit l’habitacle. On peut même le transformer en rugissement en actionnant une commande! Notre cœur bat plus vite, délicieuse sensation.