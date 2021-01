Entreprises dans le doute – Les indemnisations Covid ressemblent à une loterie Le Conseil fédéral vient d’élargir les aides aux «cas de rigueur». Mais leur versement effectif, tâche confiée aux Cantons, s’avère très délicat. Sébastien Jubin

Cas de rigueur L’élargissement des aides pour les entreprises en difficulté en Suisse – comme les fitness – durant la crise sanitaire demande une grande capacité d’adaptation aux Cantons chargés de verser l’argent. KEYSTONE

Le nerf de toutes les guerres, c’est l’argent. Or les règles ont changé pour les entreprises touchées en plein cœur par la crise sanitaire: les «cas de rigueur». Pour la distribution des aides financières décidées à Berne, les Cantons sont aux manettes. Et c’est là où cela devient complexe car, si vous êtes à Nyon ou à Carouge, des conditions d’octroi et un calendrier différents peuvent s’appliquer. Combien, quand et comment? En l’état, cela ressemble à une grande loterie.

La Confédération l’a promis, juré: les aides financières pour les cas de rigueur ont été simplifiées et elles seront plus importantes. La liste des bénéficiaires, modifiée par le Conseil fédéral mi-janvier, comprend désormais toute entreprise qui a dû fermer durant quarante jours depuis le 1er novembre sur ordre des autorités. Cela concerne, par exemple, les restaurants ou les fitness.