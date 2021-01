Communales à Lutry – Les Indépendants et Vert’libéraux rejoignent la course à la Muni Ce sont finalement onze prétendants qui se disputeront les cinq sièges au château. Romaric Haddou

Les Indépendants et Vert’libéraux entendent accéder au château et devenir « la deuxième force politique de Lutry ». Florian Cella

À Lutry, il ne manquait qu’eux. Les Indépendants et Vert’libéraux de Lutry sont les derniers à sortir du bois avant les élections communales du 7 mars. Alors que neuf candidats à la Municipalité étaient déjà en lice, en voici deux de plus: Claudie Leconte, économiste d’entreprise, et Ludovic Paschoud, vigneron-encaveur. «Un ticket crédible et complémentaire, juge Guy Wolfensberger, président des Indépendants et Vert’libéraux. Madame Leconte est récente en politique mais compte des années d’expérience dans les administrations publiques et le monde des services. Monsieur Paschoud est un homme de la terre qui siège depuis des années au Conseil communal. Il faut se réjouir de ce duo mixte et complémentaire.»