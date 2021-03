Point sur la pandémie – Les infections au Covid-19 repartent à la hausse L’Office fédéral de la santé publique a indiqué mardi une augmentation des cas de coronavirus en Suisse, soulignant que «la situation reste incertaine».

Les nouveaux variants plus contagieux continuent d’augmenter, a déclaré Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection à l’OFSP. KEYSTONE

Après une stagnation d’environ deux semaines, le nombre de nouvelles infections déclarées chaque jour augmente à nouveau, a indiqué mardi devant la presse Virginie Masserey, de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). «La situation reste incertaine», a-t-elle souligné.

Cette tendance à la légère augmentation est visible dans toutes les régions et toutes les tranches d’âge, a expliqué la cheffe de la section contrôle des infections de l’OFSP. L’incidence est de 168 pour 100’000 habitants sur quatorze jours, contre 160 la semaine dernière.

Le taux de reproduction s’établit à 1,09 au niveau national. Cela fait quelques jours qu’il est légèrement au-dessus de 1 et seuls quatre cantons ont encore un taux de reproduction inférieur à 1, a indiqué Virginie Masserey. La situation étant incertaine, l’OFSP suit les indicateurs et reste attentif aux effets des allègements de la semaine passée.

Les nouveaux variants plus contagieux continuent d’augmenter, avec un léger ralentissement. Ils représentent plus de 70% des cas de Covid-19 identifiés.

Situation stable dans les hôpitaux

La situation dans les hôpitaux demeure stable: environ soixante nouvelles hospitalisations par jour sont enregistrées. La situation est également stable aux soins intensifs, à un haut niveau. Actuellement 174 personnes (18%) y sont hospitalisées en raison du Covid-19. Le nombre de décès, treize durant les dernières 24 heures, continue d’être plutôt bas.

Dans les établissements médico-sociaux (EMS), la plupart des résidents étant «largement vaccinés», les mesures de protection peuvent désormais être allégées. Les personnes vaccinées deux fois peuvent elles aussi avoir plus d’interactions sociales avec d’autres vaccinés, selon Virginie Masserey. Mais elles doivent continuer à protéger les autres» et donc conserver les gestes barrières, dont le port du masque.

Tests de masse

Face à la légère recrudescence des infections due aux nouveaux variants, le chef de la Task Force Martin Ackermann appelle également à ne pas baisser la garde. Des tests de masse dans les entreprises et les écoles pourraient permettre de mieux gérer la pandémie.

«C’est une tâche herculéenne. Il y a encore beaucoup de détails à régler», a relevé à cet égard Rudolf Hauri, médecin cantonal de Zoug et président de l’Association des médecins cantonaux. «Cela va prendre au moins encore tout le mois de mars.»

Le nombre de personnes vaccinées est encore trop faible pour avoir une influence sur la courbe des infections, a souligné le Pr Ackermann. Si l’on veut éviter un effet yo-yo, il faut d’une part maintenir la réduction des contacts et de l’autre organiser des tests de masse deux fois par semaine dans les lieux à forte concentration de personnes.

Petits pas

Le scientifique n’imagine pas un retour subit à la normalité. Il faudra une série de petits pas, des assouplissements progressifs, même si les études les plus récentes indiquent que les personnes vaccinées sont moins voire pas contagieuses. Mais des incertitudes subsistent sur ce point.

Les quantités de doses de vaccin reçues augmentent de mois en mois, a indiqué de son côté la vice-directrice de l’OFSP, Nora Kronig. «Nous attendons l’arrivée d’un million de doses en mars», contre 640’000 en février.

De hauts volumes sont notamment espérés en mai et juin. Le but est d’achever la vaccination des personnes vulnérables au premier trimestre et d’entamer celle des autres groupes au deuxième. L’objectif général de vacciner tous ceux qui le souhaitent d’ici fin juin tient toujours.

Eaux usées analysées

L’analyse des eaux usées pourrait permettre d’avoir une meilleure vision de la situation. Christoph Ort, de l’Institut de recherche sur l’eau Eawag, a mené avec des confrères de l’EPFL et de l’EPFZ des analyses d’eaux usées par test PCR dans différentes régions de Suisse dès la première vague à la fin février 2020. Les courbes observées recoupent en grande partie celles des nouvelles infections, a-t-il relevé.

Le procédé a toutefois permis de mettre en évidence une partie de l’iceberg non détectée par les autres méthodes, vraisemblablement les cas non diagnostiqués, en particulier durant le creux de la vague.

Les chercheurs ont maintenant démarré une nouvelle campagne de mesures de six mois: depuis début février, les eaux de six stations d’épuration sont analysées chaque jour. Ils espèrent pouvoir en déduire une estimation précise du taux de reproduction et élaborer un système d’alerte précoce.

ATS