Grand Conseil – Les infirmières canadiennes se mobilisent pour garder leur job en Suisse Une nouvelle pratique fédérale remet en question la formation délivrée outre-Atlantique. Le Canton est appelé à l’aide. Mathieu Signorell

Une quinzaine d’infirmières québécoises ont manifesté ce mardi devant le SwissTech Convention Center, où siège actuellement le Grand Conseil. ARC/Jean-Bernard Sieber

Dans le Canton de Vaud, il y aurait entre 200 et 300 infirmières et infirmiers canadiens, installés ici depuis parfois plus de vingt ans. Leur crainte aujourd’hui, c’est de se voir «déclassés» dès le mois d’août à cause d’une nouvelle réglementation fédérale. Une quinzaine d’entre eux ont d’ailleurs manifesté ce mardi devant le SwissTech Convention Center à Écublens, où siège le Grand Conseil. Les Vert’libéraux ont décidé d’empoigner le combat politique.

Concrètement, la loi fédérale sur les professions de la santé oblige les infirmières et infirmiers étrangers à faire reconnaître leurs diplômes obtenus hors de Suisse. Le problème pour les Canadiens, c’est que leur diplôme ne serait désormais plus considéré comme un titre d’infirmier, mais d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC).