Royaume-Uni – Les infirmiers votent la grève nationale Les responsables du principal syndicat des infirmiers du Royaume-Uni ont fait savoir à la presse, ce dimanche matin, qu’une grève nationale devrait avoir lieu dans les semaines à venir.

Les Britanniques ont défilé dans les rues samedi pour protester contre les bas salaires et contre la privatisation galopante du système de santé. AFP

Les infirmiers du Royaume-Uni ont voté en faveur de la grève pour ce qui sera leur première mobilisation nationale concernant un conflit salarial, selon leur responsable cité dimanche par l’agence de presse britannique PA.

«Notre action de grève sera autant pour les patients que pour les infirmiers, ils soutiennent notre initiative», a déclaré Pat Cullen, le secrétaire du syndicat Royal College of Nursing (RCN). Le décompte est encore en cours mais les responsables du RCN estiment qu’un nombre suffisant de membres ont voté pour une mobilisation cet hiver, selon PA.

Celle-ci devrait avoir lieu dans les semaines à venir, peut-être avant Noël, selon la même source. Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5% de plus que l’inflation. Plus de 300’000 membres du RCN ont participé au vote, le plus important des 106 ans d’histoire du syndicat. La nature exacte de la grève n’a pas encore été déterminée, mais il est probable que les patients, déjà confrontés à des listes d’attente record, devront faire face à des perturbations au niveau des opérations et des rendez-vous. «La majorité des services seront supprimés et des piquets de grève seront dressés dans tout le pays», a déclaré une source syndicale au journal Observer.

Un nombre record de postes vacants

Le premier ministre Rishi Sunak et le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt sont déjà confrontés à un trou de 50 milliards de livres dans les finances publiques. Les actions syndicales se sont enchaînées ces derniers mois sur fond d’inflation galopante. Des dizaines de milliers d’employés de divers secteurs – de la poste aux systèmes juridiques en passant par les télécommunications – se sont mis en grève dans toute la Grande-Bretagne depuis cet été.

Un nombre record de postes d’infirmiers est vacant et 25’000 membres du personnel infirmier du Royaume-Uni ont quitté le registre du Nursing and Midwifery Council (l’organisme qui les comptabilise) au cours des douze derniers mois. Une analyse récente a montré que le salaire d’un infirmier expérimenté a chuté de 20% en termes réels depuis 2010.

AFP

