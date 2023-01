Environnement de travail dégradé – Les infractions en hausse dans les entreprises lausannoises L'Inspection du travail lausannoise (ITL) fait part de conditions de travail dégradées au sein des entreprises de la capitale vaudoise. Un nombre significatif des infractions relevées est qualifié de «graves».

Les infractions aux conditions de travail dans les entreprises lausannoises ont été en hausse en 2022. Sur les 465 contrôles effectués par l’Inspection du travail Lausanne (ITL), 33% des cas concernent même des infractions graves à la loi. Quatre situations ont fait l’objet de dénonciations pénales.

Sur ces 465 contrôles, 120 ont été menés au premier semestre en lien avec les mesures Covid, a indiqué jeudi la Ville de Lausanne. Les autres contrôles touchaient à l’application de la loi sur le travail (LTr) et la loi sur l’assurance accident (LAA). Plusieurs secteurs étaient concernés: hôpitaux, pharmacies, boulangeries, rédactions de journaux ou encore garages, précise-t-elle dans un communiqué.

Infractions plus graves

L’ITL observe une augmentation de la gravité des infractions, note-t-elle, avec pour 2022 le tiers des cas contrôlés qualifiés d'«infraction grave». Elle a aussi rendu une vingtaine de décisions sur des infractions signalées après un avertissement, principalement lors de dépassements récurrents de la durée du temps de travail ou de mesures de protection de la santé insuffisantes.

En 2022 toujours, plus de 2400 personnes ont par ailleurs sollicité la permanence en droit du travail, principalement pour des questions sur la fin des rapports de travail ou le paiement du salaire. Le site internet de l’ITL a vu le nombre de consultations augmenter de plus de 45% pour atteindre un total de près de 315'000 visites. Parmi les thèmes recherchés: le droit aux vacances, le calcul du salaire et la résiliation immédiate du contrat de travail.

En 2023, l’ITL annonce qu’elle mènera des contrôles sur les conditions de travail au sein des régies immobilières, des banques, des centres de fitness, des centres d’analyses médicales, des établissements de soins ou encore les grands magasins.

ATS

