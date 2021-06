Votations du 13 juin – Les initiatives contre les pesticides chutent Selon le troisième sondage Tamedia, les deux textes ont perdu sept points dans les intentions de vote. Les initiants appellent à la mobilisation. Caroline Zuercher

Les deux initiatives divisent les villes et les campagnes. Nos sondages montrent un soutien dans les premières, et une opposition dans les secondes. KEYSTONE

Pour les initiatives antipesticides, la chute se confirme. Selon le troisième et dernier sondage Tamedia (éditeur de ce titre), les textes soumis au peuple le 13 juin ont tous deux perdu sept points de pourcentage en deux semaines. Le 19 mai, nous annoncions déjà qu’ils étaient passés sous la barre des 50%.

Désormais, seuls 41% des électeurs interrogés se disent favorables (oui ou plutôt oui) à l’initiative «Pour une eau potable propre», et 57% des sondés y sont opposés (non ou plutôt non). Le second texte, sur l’interdiction des pesticides de synthèse, suit le même chemin: 42% des sondés le soutiennent, contre 57% de non ou plutôt non.