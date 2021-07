Allemagne - Les inondations vont coûter jusqu’à 5 milliards d’euros aux assureurs

Le gouvernement approuve une première aide d’urgence Afficher plus

Le gouvernement allemand a adopté mercredi une aide fédérale immédiate de 200 millions d’euros tandis que les régions, compétentes en matière de protection civile, verseront une somme identique, a annoncé le ministre des Finances Olaf Scholz lors d’une conférence de presse. Il s’agit de parer au plus pressé, en sécurisant notamment des bâtiments et infrastructures endommagés dans les régions les plus meurtries par les crues, et en aidant ceux qui ont tout perdu, ou bien vivent dans des conditions précaires, sans eau potable ou électricité. Berlin envisage aussi de faire appel au fonds de solidarité européen qui soutient financièrement les États membres de l’UE en cas de catastrophe naturelle. Et surtout elles seront complétées par un programme de reconstruction qui s’élèvera à plusieurs milliards d’euros, a estimé Olaf Scholz. AFP