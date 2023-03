Domaine médical en Suisse – Les inquiétudes continuent autour du manque de médecin de famille La Fédération des médecins suisses (FMH) a publié mercredi sa statistique médicale 2022. Elle révèle que la dépendance de l’étranger est plus forte et que la profession se féminise.

Des soins inappropriés et insuffisants génèrent des coûts supplémentaires, met en garde la faîtière. KEYSTONE

La profession de médecin se féminise, se réjouit la FMH. En revanche, elle s’inquiète de constater que la proportion de médecins âgés de plus de 60 ans est élevée, qu’il manque de médecins de famille et que la dépendance de l’étranger devient de plus en plus forte.

L’année dernière, 40’002 médecins exerçaient en Suisse, soit 34’688 équivalents plein-temps (EPT), ce qui représente une hausse de 780 médecins par rapport à l’année précédente (+2%). Parmi eux, 45,7% étaient des femmes, contre 37,5% en 2012, relève la Fédération des médecins suisses (FMH) dans sa statistique médicale 2022 publiée mercredi.

Les femmes sont plus présentes dans la relève que dans les classes d’âge plus élevées. En termes générationnels justement, un médecin sur deux en exercice est âgé de 50 ans ou plus. Un sur quatre de 60 ans ou plus.

Manque de médecins de famille

La FMH s’alarme aussi du manque de médecins de famille dans le secteur ambulatoire: mesurée en EPT, la densité médicale est de 0,8 médecin de famille pour 1000 habitants, un chiffre inférieur depuis des années à la valeur 1 recommandée. Des soins inappropriés et insuffisants génèrent des coûts supplémentaires, met en garde la faîtière.

Plus globalement, la Suisse compte 4,6 médecins pour 1000 habitants, un taux comparable à ceux des pays voisins. Mesurée en EPT, la densité est de 3,9 pour mille.

Après Israël, la Suisse a en outre la deuxième plus forte proportion de médecins étrangers des pays de l’OCDE: 15’783 médecins (39,5%) en exercice ont obtenu leur diplôme à l’étranger. Leur part a augmenté de 1,1% par rapport à 2021. Les conditions-cadres plus attractives en Suisse qu’à l’étranger attirent de nombreux spécialistes, ce qui accentue la pénurie dans leurs pays d’origine.

Taux d’activité en baisse

Par ailleurs, le taux d’activité et le nombre d’heures travaillées par semaine baissent continuellement depuis plusieurs années, note la FMH. En 2022, la durée hebdomadaire de travail était de 47,7 heures, contre 49,3 en 2012.

La FMH représente plus de 43’000 membres et fédère près de 90 organisations médicales.

ATS

