Les enfants aux musées à Pâques – Les inscriptions à Pâkomuzé sont ouvertes en ligne Pas de programme papier cette année. La manifestation actualise toute son offre d’activités sur son site afin de réagir aux contraintes sanitaires. Rebecca Mosimann

Pâkomuzé à la Fondation de l’Hermitage en 2018. CELINE MICHEL / PAKOMUZE

En 2020, Pâkomuzé avait dû tirer la prise juste avant le lancement des inscriptions. Cette année, la nouvelle présidente de la manifestation, Juliette Davenne, «croise les doigts» mais reste confiante. La traditionnelle manifestation réunissant une quarantaine de musées (sur la Côte, la Riviera, à Lausanne et dans le Nord vaudois) et une centaine d’activités pour enfants du 2 au 18 avril est prête à accueillir son public et à réagir à l’actualité sanitaire.

«Très vite après les annonces du Conseil fédéral, les institutions ont pris des dispositions pour adapter leur offre. C’est la première fois en 15 ans que nous ne publions pas la brochure papier. Notre nouveau site internet permet de mettre toutes les activités en ligne et de facilement les actualiser si besoin», poursuit la présidente, également responsable de la médiation culturelle des musées de Nyon. Pour être à jour avec le lancement des inscriptions qui démarre ce mardi 23 mars, le comité d’organisation a dû annuler les propositions de la Cinémathèque suisse, toujours fermée. Mais aussi toutes les activités famille avec enfants imaginées par l’abbaye de Montheron. «Dans d’autres lieux, elles ont pu être transformées en activité enfant uniquement.» Un programme passablement chamboulé, donc, avec 15% d’annulation et 20 à 30% de propositions modifiées.

«C’est la première fois en 15 ans que nous ne publions pas la brochure papier.» Juliette Davenne, présidente de Pâkomuzé

Autre contrainte sanitaire: de nombreux rendez-vous «sans réservation» – toujours prisés des familles qui préfèrent se décider à la dernière minute – sont désormais «sur réservation» de manière à mieux gérer le traçage et le nombre de visiteurs dans les institutions.

Outils de recherche affinés

Cette année, il n’y a pas un mais deux hôtes invités: l’espace Arlaud dont l’exposition consacrée aux arbres a retenu l’attention du comité d’organisation mais aussi la Maison du blé et du pain, invité malheureux de l’édition 2020 annulée. L’association de Pâkomuzé voit aussi ses rangs s’élargir avec l’arrivée de deux nouvelles institutions: la Ferme des Tilleuls à Renens et le Musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe.

Les nouveaux outils de recherche proposés sur le site de Pâkomuzé permettront de mieux affiner sa recherche dans l’offre foisonnante de l’édition 2021. Il est désormais possible de filtrer par thèmes (art et architecture, nature et sport ou encore histoire et préhistoire), par âge, lieux ou date. Ou de s’informer sur leurs réseaux sociaux, Facebook et Instagram.