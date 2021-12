Immunité des enfants – Les inscriptions démarrent bien pour la vaccination des 5-11 ans Près de 650 rendez-vous ont été pris en un peu plus de vingt-quatre heures. La ministre Rebecca Ruiz encourage les familles à appeler la hot-line. Lise Bourgeois

La vaccination des petits doit se dérouler dans de bonnes conditions, estime Rebecca Ruiz. Les piqûres seront administrées par du personnel spécialisé, dès le 8 janvier. EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/keystone-sda.ch/A

Lundi matin, la hot-line vaccination du Canton s’est ouverte pour la première fois aux familles désirant faire vacciner leur enfant de 5 à 11 ans. Entre le démarrage et ce mardi à 9 heures, plus de 800 appels ont été enregistrés, donnant lieu à 644 rendez-vous: «Les autres appelants souhaitaient des renseignements», précise Sonia Arnal, déléguée à la communication du Département de la santé et de l’action sociale.

Pas de cible chiffrée

Est-ce beaucoup, est-ce peu? La conseillère d’État Rebecca Ruiz indique que le Canton s’est aligné sur les objectifs fixés par Berne pour le taux de vaccination en général: «Ces objectifs ont d’ailleurs changé au fil du temps. La Confédération a parlé de 50% au départ, puis de 70-75%, puis de 80%. Nous avons toujours essayé de nous donner les moyens d’atteindre ces objectifs.»