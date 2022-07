Énergies renouvelables – Les installations solaires ont augmenté de 43% en 2021 Les raisons de cette hausse sont notamment liées à l’augmentation du prix de l’électricité, a annoncé jeudi l’Office fédéral de l’énergie.

(Photo d’illustration) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La Suisse a enregistré en 2021 43% d’installations solaires supplémentaires, par rapport à l’année précédente. Un nouveau record a ainsi été atteint, a indiqué jeudi l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Le marché a augmenté dans tous les segments.

Prix de l’électricité

La production annuelle était de 2842 gigawattheures (GWh). Cela correspond à peu près à la consommation annuelle de 900’000 ménages de quatre personnes.

Les raisons de cette hausse des installations sont en lien avec l’augmentation du prix de l’électricité et la conscience de problèmes d’approvisionnement en énergie. «Pour sortir des énergies fossiles et du nucléaire, la Suisse a toutefois besoin d’environ 13 fois plus de puissance solaire qu’aujourd’hui», a précisé l’OFEN.

Maisons familiales

La part de l’énergie solaire dans la consommation de l’électricité a atteint 4,9% en 2021, contre 4,7% un an auparavant. Elle atteint désormais près de 6%.

La hausse (+60%) est particulièrement importante dans les grandes installations solaires, dans les maisons familiales (+60%) et dans les équipements industriels ou des entreprises (+53%). La taille moyenne des nouvelles installations construites était de 25,3 kilowatts (kW), contre 24,5 kW en 2020. La tendance à de plus grands équipements solaires est visible dans tout le marché.

ATS

