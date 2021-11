École inclusive – Les instits veulent plus d’argent pour intégrer les élèves en difficulté Les projets des collèges pour l’enseignement spécialisé sont en marche, se réjouit la Société pédagogique vaudoise. Mais il faut plus de moyens, juge-t-elle. Lise Bourgeois

Des classes harmonieuses où les besoins de tous les élèves sont pris en compte: tel est le but vers lequel tend le Concept 360°, défendu par le Conseil d’État et revendiqué aussi par la SPV. KEYSTONE/A

Présenté début 2019, le Concept 360° pour l’inclusion des élèves en difficulté poursuit son chemin. C’est du moins ce que révèle un sondage de la Société pédagogique vaudoise, (SPV, syndicat des maîtres et maîtresses généralistes, 2800 membres).

Réalisée fin septembre, l’enquête a recueilli plus de 1000 réponses, en particulier des maîtresses des petites classes. «L’objectif était de savoir où on en est avec le 360° et d’identifier où les collègues rencontrent le plus de difficultés», relève le président de la SPV, Gregory Durand.

En route

Les résultats pointent le fait que l’école inclusive est en route avec des «comités de projets» dans la quasi-totalité des 93 établissements du canton. Pour adopter le concept cantonal, les écoles doivent monter un programme qui inclura les trois axes de l’inclusion, soit l’enseignement spécialisé, les mesures socio-éducatives (problèmes de comportement) et l’intégration des élèves allophones.