Débat sur la prison et la justice – «Les institutions n’arrivent pas à sortir de la logique carcérale» Le groupe Infoprisons marque ses 10 ans par deux journées de réflexions, les 1er et 2 octobre. La fondatrice Anne-Catherine Menétrey-Savary évoque des pistes. Philippe Maspoli

Anne-Catherine Menétrey-Savary, fondatrice du groupe Infoprisons, qui marque ses dix ans les 1er et 2 octobre à Lausanne. Vanessa Cardoso

Débattre, chercher des alternatives, proposer des pistes qui dérangent sont les passions d’Anne-Catherine Menétrey-Savary. Figure vaudoise de la gauche et de l’écologie, popiste puis fondatrice en 1980 du parti Alternative démocratique qui a ensuite rallié les Verts, l’ancienne députée et conseillère nationale s’est beaucoup investie dans la défense des droits des détenus et la critique du système carcéral.

Âgée de 83 ans, elle imaginait que le groupe Infoprisons, «plateforme d’échanges sur la prison et la sanction pénale», allait disparaître cette année après avoir fêté ses 10 ans. Elle l’avait créé à la suite de la mort du détenu Skander Vogt, asphyxié le 11 mars 2010.