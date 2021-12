Harcèlement scolaire – «Les insultes quotidiennes ont fait que je me suis détestée» En Suisse, un jeune sur dix serait victime de harcèlement scolaire. Pour les aider à se reconstruire, une association lausannoise de psychologues organise des ateliers. Simone Honegger

Il a fallu des années de thérapie à Laura-Marie pour retrouver l’estime de soi après avoir été harcelée durant toute sa scolarité obligatoire. Odile Meylan

«Quand je repense à cette petite fille, j’ai l’impression que j’étais jolie. Mais les insultes quotidiennes ont fait que je me suis détestée. C’était physiquement douloureux d’être moi, d’être dans mon corps. Je me sentais enfermée, sans pouvoir m’exprimer. Je me brimais à l’infini.»

Ces paroles douloureuses sont celles de Laura-Marie Berner, 20 ans, étudiante en français et en philosophie à l’UNIL. Originaire de La Tour-de-Peilz, la jeune femme a partagé ses années de harcèlement scolaire avec l’association Via (lire l’encadré), qui a mis en ligne son témoignage.