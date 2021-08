Protection de la nature – Les intelligences artificielles, le nouveau bouclier des forêts Les initiatives privées et publiques utilisant ces nouvelles technologies se multiplient pour tenter de mieux lutter contre la déforestation et les incendies ravageurs. Olivier Wurlod

Développé sur impulsion de Vale, Microsoft et l’ONG Imazon , PrevisIA devrait servir à la protection des espaces encore sauvages de l’Amazonie. L’outil analysera diverses variables de données , telles que la topographie, la couverture du sol, l ’ infrastructure urbaine ou encore les routes légales et illégales. AFP

Malgré les milliers de pompiers déployés, les incendies continuent de faire des ravages tant au sud de l’Europe qu’en Californie avec le désormais célèbre «Dixie Fire». Devant ces milliers d’hectares d’espaces naturels anéantis, devant ces images apocalyptiques, une question se pose: aurions-nous pu éviter de tels drames étant donné que les forêts n’ont jamais été autant sous surveillance?

Essor de la télédétection

Depuis quelques années, la télédétection a connu des avancées majeures. Le perfectionnement des intelligences artificielles permet notamment de traiter des quantités de plus en plus importantes de données venues du ciel et de cartographier parfaitement l’état des forêts. Comme l’explique le gouvernement canadien sur son site officiel, cela aide les spécialistes «à caractériser avec plus d’exactitude les changements dans le couvert forestier, d’en quantifier les taux de déboisement et de boisement», et donc de surveiller le déclenchement et la propagation des incendies.