Et le gagnant est… – Les internautes lausannois désignent l’arrêt le plus drôle des TL Mehdi Mesbah a organisé ces dernières semaines un concours sur Instagram. Il s’agissait d’élire l’arrêt des TL avec le nom le plus drôle ou le plus original. «Zinguerie» a gagné. Corentin Chauvel

«Zinguerie», élu arrêt le plus drôle des TL. Mehdi Mesbah

Couchirard, Grattapaille, Écorchebœuf, Trabandan… Lausanne regorge de lieux au nom cocasse qui ont parfois servi à nommer des arrêts de bus des transports publics de la ville. Cela a donné l’idée au jeune Mehdi Mesbah, 17 ans, de réaliser un concours pour désigner celui avec le patronyme le plus drôle de tous.

Une idée venue tout simplement. L’habitant d’Oron est un utilisateur régulier des TL, puisqu’il étudie au Gymnase Auguste-Piccard de Lausanne. «J’ai bien arpenté la ville en bus et, au fil des mes périples, je voyais des arrêts au nom original, je me demandais comment ils l’avaient trouvé», raconte-t-il.

Un concours sur Instagram

Le concours a été lancé sur Instagram via le compte @funniest_arret_tl. Mehdi Mesbah a tout d’abord demandé aux internautes, en février dernier, de lui envoyer des propositions parmi les centaines d’arrêts que compte le réseau. Il en a retenu vingt par tirage au sort qu’il a intégrés la semaine dernière à un système de poules, comme dans un tournoi sportif.

L’arrêt «Grattapaille». Mehdi Mesbah

Les internautes ont alors voté pour chacune des cinq poules et les deux arrêts les plus populaires ont poursuivi la compétition vers la phase finale. Les quarts de finale ont opposé Vuachère à Zinguerie, Piécettes à Grattapaille, Trabandan à Vers-chez-les-Blanc et Écorchebœuf à Presbytère. Ce sont finalement Zinguerie et Écorchebœuf qui se sont affrontés pour le titre disputé le week-end dernier. Le premier s’est imposé, Grattapaille arrachant la troisième place du podium.

Inciter les Lausannois à prendre le bus

S’il aurait personnellement préféré qu’Écorchebœuf l’emporte, Mehdi Mesbah est néanmoins satisfait de son concours et est «motivé pour faire une nouvelle édition» l’année prochaine. «Je suis moi-même très loin de connaître tous les arrêts du réseau TL, et si cela peut aussi inciter les gens à prendre le bus», souligne-t-il.

Du côté des TL, si l’on affirme ne pas avoir su l’existence de ce concours, on trouve l’initiative du gymnasien «sympa», «cela montre toutes les curiosités de notre réseau». Des noms d’arrêts dont l’origine est à retrouver dans le magazine «Connexions» des Transports publics lausannois.