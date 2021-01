Suisse – Les intoxications concernent une fois sur deux un enfant Selon la fondation Tox Info Suisse, 54% des cas répertoriés concernent des petits dont la plupart ne vont pas encore à l’école. Les médicaments et les produits ménagers sont en cause.

Les animaux venimeux comme les serpents ont été responsables de 1,2% des consultations auprès de Tox Info l'an dernier (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Plus d’un cas d’intoxication sur deux concernait un enfant (54%) l’an dernier, dont la grande majorité (84 %) n’allait pas encore à l’école. Les médicaments (35,8%) , les produits ménagers (25,3%) et les plantes (9,9%) ont provoqué 71 % des 40'000 cas d’intoxication.

Les intoxications infantiles sont accidentelles, indique Tox Info Suisse dans un communiqué jeudi. Celles chez les adultes sont avant tout volontaires, pour la plupart des tentatives de suicide (69%) et des abus de substances (14%).

Près de 40’000 consultations en 2020

Une nouvelle fois, le service de consultation a également été fortement sollicité avec 806 demandes de renseignement dues aux intoxications par les champignons. En 2020, la fondation Tox Info Suisse a fourni 39'907 consultations liées aux intoxications, soit une hausse de près de 2% par rapport à 2019. Et 93% des demandes étaient liées à une exposition à une substance toxique tandis que seules 7% étaient de nature préventive.

Plus de 70% des consultations ont été fournies directement aux personnes concernées ou à leurs proches. Les autres cas concernaient les professionnels de la santé, les institutions et organisations à la recherche de données spécifiques liées à l’évaluation du risque et aux mesures à prendre lors d’intoxications aiguës.

Quant au site internet www.toxinfo.ch, il a été visité plus de 645’000, soit 28% de plus par rapport à 2019. La consultation téléphonique d’urgence, directement au 145 ou par l’application Tox Info, est à disposition du public et des professionnels de la santé jour et nuit, rappelle l'organisation.

ATS