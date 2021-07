JO 2020 – Les Japonais tenaillés entre la colère et la résignation A deux semaines de la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo, l’annonce de la tenue des compétitions à huis clos est critiquée par les médias et par les Japonais.

Des Japonais regrettent d’avoir dépensé 1,2 milliard d’euros pour construire un stade qui n’accueillera pas de spectateurs. AFP

Les réactions des Japonais étaient mitigées vendredi après l’annonce de l’interdiction quasi-totale des spectateurs aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), des journaux avertissant qu’elle pourrait ne pas suffire pour stopper la progression du Covid-19.

Kyoko Ishikawa, qui a assisté à tous les Jeux d’été de ces 30 dernières années, a déclaré à l’AFP qu’elle «s’attendait» à l’interdiction du public sur la plupart des sites olympiques, annoncée jeudi, mais que «cela ne la démoralisait pas».

Kyoko Ishikawa est connue pour être une fan inconditionnelle des Jeux olympiques, contrairement à nombre de ses compatriotes qui, depuis des mois, selon des sondages, estiment que les JO 2020 doivent de nouveau être reportés ou annulés.

Les médias sceptiques

Le quotidien japonais «Nikkei» a jugé dans un éditorial vendredi que l’interdiction du public ne suffirait pas à enrayer la propagation du virus. «Même sans spectateurs, on craint que les infections ne se propagent car des dizaines de milliers de visiteurs liés aux Jeux olympiques, sans compter les athlètes, viennent au Japon», écrit le journal.

«Il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière approfondie les tests et de contrôler leurs activités», ajoute-t-il.

Le journal «Asahi», sponsor officiel qui a demandé en mai l’annulation des Jeux, a accusé le gouvernement japonais d’essayer de «faire passer à la va-vite» l’événement olympique.

«Les journées sportives scolaires et les festivals locaux ont été annulés ou reportés, et les doutes et les frustrations liés au traitement spécial des Jeux olympiques pourraient affecter les efforts de prévention des infections», estime l’«Asahi».

Colère sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs japonais ont manifesté leur colère, l’expression «Jeux olympiques sans spectateurs» étant devenue une tendance sur Twitter. «Il n’était pas nécessaire de reconstruire le Stade national», a écrit un utilisateur à propos du principal site olympique conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma et dont le coût est estimé à près de 1,2 milliard d’euros.

«Des Jeux olympiques sans spectateurs signifient qu’ils sont devenus des Jeux olympiques pour aristocrates, car seuls les aristocrates olympiques pourront regarder les Jeux», a lancé un autre utilisateur.

Alors que l’archipel nippon a été relativement épargné jusqu’ici par la pandémie de Covid-19, avec environ 15’000 décès officiellement recensés depuis début 2020, son programme de vaccination n’a accéléré qu’à partir de mai.

À peine plus de 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu’à présent, et des experts craignent que le variant Delta, qui représenterait 30% des cas au Japon, ne provoque une nouvelle vague susceptible de submerger les hôpitaux du Japon.

