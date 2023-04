Poissons d’avril – Les jardins familiaux, c’était des salades Lausanne n’a jamais imaginé installer des potagers sur la place de la Gare (à ce que l’on sache). Passage en revue de quelques autres poissons de samedi. Sylvain Muller

Le plantage du Cerisier à Lausanne (ici immortalisé en 2013) n’a pas servi d’inspiration pour un éventuel futur projet sur la place de la Gare, qui était un poisson d’avril. Philippe Maeder-A

Oui, la Ville de Lausanne souhaite reverdir ses rues et lutter contre les îlots de chaleur. Oui, l’ancienne usine d’incinération du Vallon a pollué des terres à la dioxine. Mais non, la Municipalité lausannoise ne songe pas à installer des jardins familiaux et un compost sur la place de la Gare! Et le chef du Service domaines et patrimoine Etienne Balestra, au courant de la blague, n’a jamais répondu à une quelconque question liée à ce projet tout droit sorti de l’imagination de l’auteur de ces lignes.

Parmi les autres poissons d’avril publiés samedi sur papier ou en ligne, on retiendra celui de la police cantonale vaudoise, qui annonçait sur sa page Facebook s’être équipée de «trottinettes d’intervention ultraperformantes». Une fake news assumée, qui a même été citée au «Journal de 20 heures» de TF1!

Charger les batteries

La mobilité électrique a aussi inspiré La Poste, très fière de communiquer également sur Facebook que ses collaboratrices et collaborateurs pourront désormais pédaler utile durant leurs poses: sur des vélos de spinning rechargeant les batteries des véhicules électriques du géant jaune.

Le site internet lematin.ch a, lui, annoncé que la célébrissime statue de Freddie Mercury à Montreux allait être remplacée par celle de Patrick Juvet, presque aussi célèbre chanteur né dans cette ville en 1950 et disparu il y a deux ans jour pour jour.

L’hebdomadaire «L’Écho du Gros-de-Vaud», de son côté, a publié un faux scoop vendredi dans son édition tous-ménages: les zadistes de Vufflens-la-Ville iraient réinstaller leur camp à Chapelle-sur-Moudon! Là-bas se déroulera en effet du 7 au 11 juin la manifestation Union 23, qui nuirait à l’environnement. Une nouvelle qui a suscité quelques sueurs froides chez certains responsables dans la région…

Enfin, contrairement à ce que de nombreux lecteurs et lectrice ont cru, le vol de tulipes en une du journal de Morges était tristement réel.

