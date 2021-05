Votations du 13 juin – Les jeunes boudent la loi censée sauver le climat Selon le deuxième sondage de Tamedia, le soutien à la loi sur le CO 2 s’effrite. Et les moins de 35 ans seraient les plus sceptiques. Julien Wicky

Des grévistes pour le climat avaient soutenu le référendum, estimant que la loi n’allait pas assez loin, mais cet argument est très faiblement repris par les sondés. KEYSTONE

C’était dans une autre vie, en 2019, avant le Covid. La jeunesse prenait la rue, elle marchait pour le climat et incarnait la vague verte des élections fédérales. Deux ans plus tard, les 18-34 ans seraient pourtant les moins enclins à soutenir la loi sur le CO 2 , censée permettre à la Suisse de respecter les accords de Paris. C’est ce que révèle le deuxième sondage de Tamedia (éditeur de ce titre) publié ce mercredi. 51% des sondés de cette catégorie refuseraient le texte et ils sont 45% à le soutenir. À mesure que l’on monte dans les tranches d’âge, la proportion s’inverse pour atteindre 57% d’intentions favorables chez les 65 ans et plus.