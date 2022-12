Loisirs ludiques – Les jeunes de Chavornay veulent plus de sport Une enquête menée auprès des 8-25 ans a révélé qu’ils souhaitent surtout davantage d’installations de gym. La Commune élargira son offre l’an prochain. Anetka Mühlemann

Pour répondre au mieux aux attentes de sa jeunesse, Chavornay a sondé les principaux intéressés. Avec un panel de plusieurs centaines de voix, le verdict est sans appel. «Les jeunes demandent en priorité davantage de sport, d’activités sportives, annonce Yves Leuenberger, municipal des Affaires sociales. Et c’est le cas pour toutes les tranches d’âge.»

«Les jeunes ne veulent pas trop de contraintes, mais plutôt un programme qui leur laisse de la souplesse.» Yves Leuenberger, municipal à Chavornay

La localité fusionnée comprend pourtant une bonne dizaine de sociétés sportives. Mais la discipline des entraînements ne comble pas forcément toutes les attentes. «Les jeunes ne veulent pas trop de contraintes, mais plutôt un programme qui leur laisse de la souplesse», explique l’élu.

Ce n’est donc pas tant le besoin de se dépenser physiquement qui prévaut mais plutôt une envie de liberté. «On a aussi de plus en plus de demandes pour des tournois de foot non officiels, relate la travailleuse sociale de proximité Débora Grisel. Les jeunes voudraient les organiser eux-mêmes pour qu’ils puissent juste jouer sans pression.»

Maison des jeunes à la trappe

Menée par l’Espace jeunesse et éducation (EJED) auprès de 347 enfants (8-16 ans) ainsi que 46 jeunes (16-25 ans), cette enquête sera suivie par un élargissement de la mise à disposition des infrastructures. À compter de février, les salles du collège du Verneret seront régulièrement mises à disposition des jeunes. Des plages horaires leur seront réservées en soirée ou en fin de semaine.

Sur ces listes de vœux figurent également des événements culturels, des petits jobs ou encore l’écologie. Le grand oublié, c’est la création d’un centre des jeunes. Un thème qui revient pourtant régulièrement au Conseil communal, et ce depuis des années. «On était surpris qu’il n’y ait pas davantage de demandes à ce niveau-là, confie Débora Grisel. Faire le questionnaire en hiver aurait peut-être changé la donne. Au niveau des rêves, beaucoup voulaient une piscine…»

