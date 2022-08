Notre série se prolonge – Les jeunes de «Vital été» vous ont captivés Au vu du succès de notre opération spéciale à l’écoute des moins de 25 ans, quatre épisodes hors série sont prévus dans nos prochaines éditions du samedi. Joëlle Fabre

À travers 41 rencontres égrenées au fil de l’été s’est dessinée une mosaïque qui reflète l’extraordinaire diversité de la jeunesse de ce canton. 24HEURES

Le bain de jouvence touche à sa fin. Le 41e épisode de notre série spéciale «Vital été» est paru ce samedi sur nos plateformes numériques et en dernière page de ce journal. Durant toutes les vacances scolaires, la rédaction de «24 heures» s’est mobilisée pour vous emmener, jour après jour, à la découverte de la jeunesse de ce canton. Sans souci d’exhaustivité, sans chercher à rien démontrer, sans jugement, avec le simple désir de se mettre à l’écoute des moins de 25 ans, dans toute leur diversité.

Des visages, des témoignages. Tous les épisodes de la série «Vital été» restent disponibles sur «24heures.ch» 24 heures

En ville comme aux champs, la moisson s’est avérée magnifique. Jour après jour, au fil de riches rencontres, une belle mosaïque a pris forme. Ils nous ont parlé de leur vie, de leurs rêves, de leurs projets, de leur vision du monde avec une grande générosité. Et un certain courage aussi. Ne serait-ce que pour affronter les préjugés des générations précédentes. On pense à Lauriane, qui, du haut de ses 16 ans, n’a qu’une idée en tête: reprendre la ferme familiale. N’en déplaise à ce prof qui la trouvait trop futée pour finir avec du crottin sous les semelles. On pense aussi à Ilana et ses cils papillonnants, qui a accepté de nous parler de sa passion du maquillage en sachant bien qu’elle allait essuyer quelques commentaires désobligeants. Grâce à elle, on sera peut-être moins enclin à cataloguer les jeunes filles de son âge en fonction de la longueur de leurs ongles.

«On se souviendra de Raphaël, le fonceur en chaise roulante, de cette bouillonnante fratrie de jeunes sapeurs, de deux punks irrésistibles, d’artistes en herbe, de graines d’entrepreneurs et de tant d’autres.»

On se souviendra aussi de Raphaël, le fonceur en chaise roulante, de cette bouillonnante fratrie de jeunes sapeurs, de deux punks irrésistibles, d’artistes en herbe, de graines d’entrepreneurs et de tant d’autres. Au vu du succès que cette série a recueilli sur nos plateformes numériques, nous avons décidé de ne pas tirer brutalement la prise et de poursuivre l’aventure ces prochains samedis, sur 24 heures.ch et en dernière page du journal. Merci les jeunes!

