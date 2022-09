Démocratie en Suisse – Les jeunes devraient pouvoir voter dès l’âge de 16 ans Abaisser l’âge du droit de vote pourrait donner un nouvel élan à l’éducation civique, estime une commission du National. Un projet est mis en consultation jusqu’au 16 décembre.

Pour la commission compétente du National, les jeunes devraient avoir leur mot à dire lors des votations dès l’âge de 16 ans. (Photo d’illustration) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les jeunes devraient pouvoir voter dès 16 ans. La commission des institutions politiques du National a mis en consultation, par 13 voix contre 7 et 3 abstentions, un projet en ce sens jusqu’au 16 décembre.

L’engagement politique des jeunes a connu une forte progression ces derniers temps, note la commission dans un communiqué publié lundi. Il serait donc judicieux de leur permettre de participer plus tôt à la vie politique.

Faire passer l’âge du droit de vote de 18 à 16 ans pourrait également donner un nouvel élan à l’éducation civique, poursuit-elle. Les élèves et les jeunes en apprentissage pourraient appliquer plus tôt les connaissances acquises lors des cours.

Le projet prévoit uniquement d’abaisser la majorité civique active, à savoir le droit de vote, de 18 à 16 ans. L’âge minimal pour se faire élire à une fonction politique resterait quant à lui fixé à 18 ans. Près de 130’000 jeunes Suisses et Suissesses seraient concernés. La part de citoyennes et citoyens ayant le droit de vote domiciliés en Suisse augmenterait de quelque 2,4%.

Exception glaronnaise

Une minorité s’oppose au projet. D’après elle, l’introduction du droit de vote à 16 ans serait en contradiction avec les droits et devoirs civils et pénaux prévus. Il est en outre problématique de définir des âges différents pour le droit de vote et le droit d’éligibilité.

Plusieurs cantons ont rejeté un tel abaissement au cours des derniers mois et années, parfois même à plusieurs reprises, pointe-t-elle encore. C’est notamment le cas de Neuchâtel, du Jura et de Berne. Seul Glaris accorde pour l’instant le droit de vote à 16 ans. Victime d’exode de ses jeunes, il a choisi en 2007 de leur envoyer un signal pour les inciter à rester dans le canton.

Sur le plan international, l’Autriche connaît le droit de vote dès 16 ans depuis une dizaine d’années. L’expérience se montre concluante: les jeunes de 16 et 17 ans sont apparemment plus nombreux à voter que les nouveaux électeurs plus âgés.

Dernier mot au peuple

Le projet de commission fait suite à une initiative parlementaire de Sibel Arslan (Vert-e-s/BS). S’il est adopté par les deux Chambres, il sera soumis au peuple et aux cantons, vu qu’il implique une modification de la Constitution.

ATS

