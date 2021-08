Musique classique – «Les jeunes pianistes sont désespérés de ne pouvoir jouer» Christian Zacharias sera pour la 4e et dernière fois président du jury du Concours Clara Haskil de Vevey. Il présente la 29e édition, qui s’ouvre ce vendredi 27 août. Matthieu Chenal

Christian Zacharias, président du jury du Concours Clara Haskil lors de l’édition 2019. Céline Michel

Tous les deux ans, de jeunes pianistes du monde entier convergent à Vevey pour une compétition qui a su garder au cours des décennies sa spécificité, en hommage à Clara Haskil, qui a longtemps vécu dans cette ville jusqu’à sa mort accidentelle en 1960.

L’attribution d’un unique Prix – ou rien du tout, comme en 2019 – rend ce concours très sélectif. La 29e édition, du 27 août au 3 septembre, est déjà exceptionnelle avant d’avoir commencé: ce sera le premier événement public que le Théâtre de Vevey, Le Reflet, accueille depuis octobre 2020!

Elle l’est aussi car ce sera la 4e et dernière édition présidée par Christian Zacharias. Le pianiste allemand aime autant cultiver son jardin à son domicile en Angleterre que faire éclore de nouveaux talents du piano.

Pour cette deuxième passion, il retrouve son pied-à-terre lausannois qu’il a conservé depuis ses années passées comme directeur artistique de l’OCL et où nous l’avons joint.

«Je suis très heureux que le concours puisse avoir lieu malgré toutes les difficultés d’organisation, confie le musicien. Cela a été un défi logistique, en particulier pour faire vacciner tous les candidats retenus. Dans certains pays, il a fallu organiser la vaccination nous-mêmes!»

«Je me réjouis de faire l’expérience de ces jeunes qui nous sont encore inconnus.» Christian Zacharias, pianiste, président du jury du Concours Clara Haskil

Contrairement à 2019, Christian Zacharias, président du jury, ne dirigera pas la finale avec orchestre du Concours Clara Haskil le 3 septembre. Ce sera Stanley Dodds, à la tête de l’Orchestre du Festival de Zermatt. Céline Michel

Les épreuves éliminatoires ont lieu sous forme de vidéo depuis 2005. Cette manière de procéder s’est révélée utile en cette période de pandémie! Le programme du concours (trois heures de musique) a été publié en avril 2020, ce qui a permis aux candidats de se préparer aux épreuves pendant une année.

«Nous avons visionné 82 DVD, détaille Christian Zacharias. C’est clairement plus que la norme. Les jeunes sont désespérés de ne pouvoir jouer…»

Les candidatures ont été évaluées à huis clos durant deux jours intenses en mai par trois membres du jury, dont son président.

«Je suis très content d’avoir imposé pour ces éliminatoires la toccata du «Tombeau de Couperin» de Ravel. À vrai dire, personne n’a totalement maîtrisé l’entier de cette pièce extrêmement difficile, mais cela nous a permis de sentir les fortes personnalités. Malgré tout, je peux dire que la qualité est au rendez-vous et je me réjouis de faire l’expérience de ces jeunes qui nous sont encore inconnus.»

Le jury restreint a sélectionné 24 candidats pour participer aux quarts de finale, mais seulement 21 seront présents.

Forte délégation japonaise

Quand on parcourt la liste des concurrents, on est frappé de compter sept Japonais et cinq Français, les deux nations les plus représentées, loin devant l’Autriche, les États-Unis, la Corée, la Chine et Israël.

«Historiquement, nous avons toujours eu de nombreux Français, commente Christian Zacharias. La forte représentation japonaise est sans doute due à l’audience suscitée par Mao Fujita, le lauréat de 2017. Entre-temps, le jeune Japonais a décroché un 2e prix au Concours Tchaïkovski de Moscou et a fait beaucoup de progrès depuis. C’est un vrai Prix Clara Haskil!»

Le concours se distingue par l’attention portée vers le répertoire de prédilection de la pianiste roumaine: classique, romantique et moderne, mais délaissant les élans postromantiques trop démonstratifs.

«Nous avons même limité le répertoire pour ne pas trop se disperser», précise le président du jury. En revanche, le programme prévoit depuis quelques années une pièce imposée composée pour l’occasion et dont le meilleur interprète reçoit une distinction, le Prix Modern Times.

«C’est un honneur et une joie que d’avoir pu convaincre le compositeur suisse Heinz Holliger d’écrire une œuvre en hommage à Clara Haskil. Entrer dans un langage inconnu est toujours un défi pour les jeunes interprètes», insiste Christian Zacharias.

Le témoignage de Heinz Holliger

Voici ce que Heinz Holliger a écrit dans la partition de son œuvre «Lebenslinien für Klavier» dont la première aura lieu le 27 août à Vevey, lors des quarts de finale: «Les dieux du piano de ma jeunesse étaient Dinu Lipatti et Clara Haskil, tous deux des êtres mystérieux et envoûtants. Tandis que je ne connaissais Lipatti que par ses disques, j’ai pu entendre Clara Haskil dans un concert à deux reprises, à Burgdorf et à Lucerne. Je l’ai même suppliée de me donner son autographe. Son jeu somnambulique, presque en apesanteur, est resté mon idéal jusqu’à ce jour. Ma pièce pour piano tente de tracer les lignes de sa vie solitaire, touchée par la douleur et marquée par une autocritique et un altruisme rigoureux.»

Souhaitant privilégier de jeunes musiciens indépendants, le Concours Clara Haskil a demandé au Sinfonietta de Lausanne de former un quintette pour accompagner les épreuves de demi-finale les 31 août et 1er septembre.

La finale aura lieu le 3 septembre avec les trois finalistes accompagnés par l’Orchestre du Festival de Zermatt composé de quelques membres du Scharoun Ensemble Berlin et de leurs étudiants.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.