Élections fédérales – Les Jeunes PLR Vaud n’hésitent pas à prôner le nucléaire Lors du traditionnel rendez-vous estival du parti, les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaud ont mis le nucléaire et l’immigration au coeur de leur programme politique,

Sur les 57 candidats que présente le PLR Vaud aux élections fédérales de cet automne, 20 candidatures sont celles des jeunes du parti cantonal. Ils ont profité de la conférence de presse de la rentrée politique pour plaider en faveur du nucléaire et prôner un tour de vis en matière d’immigration.

C’est peu dire que les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaud (JLRV) ont fait leur effet parmi leurs aînés mardi matin à Chardonnes pour le traditionnel rendez-vous du PLR Vaud de mi-août face au lac Léman. Ils se présentent avec 19 candidats sur leur propre liste et une candidature sur la liste principale du parti cantonal.

Lorsque leur présidente Pauline Blanc a pris la parole pour évoquer 20 propositions concrètes, c’est le nucléaire et l’immigration qu’elle a mis en évidence. De «laisser la porte ouverte au nucléaire» défendu par la ligne du parti national, Mme Blanc a poussé le curseur plus loin, à «autoriser la production d’énergie nucléaire».

«Il ne faut pas opposer le nucléaire aux énergies renouvelables. Le nucléaire fait partie des meilleures solutions. Une véritable transition énergétique ambitieuse, nécessaire et financièrement acceptable ne peut se réaliser sans le nucléaire», a-t-elle affirmé. Pour ce faire, il faut s’appuyer sur les nouvelles technologies et centrales de 4e génération, a-t-elle ajouté.

Si elle reconnaît que cette position est «un peu clivante» avec les aînés, elle rappelle que le comité directeur des JLRV a accepté à l’unanimité de soutenir l’initiative populaire demandant de permettre à nouveau la construction de centrales nucléaires en Suisse, dont la récolte d’au moins 100'000 signatures doit se faire avant le 1er mars 2024.

Intitulé «De l’électricité pour tous en tout temps. Stop au black-out», le texte veut inscrire dans la Constitution que «toute forme de production d’électricité respectueuse du climat est autorisée.» Depuis le scrutin de 2017 (Stratégie énergétique 2050) la loi interdit la construction de toute nouvelle centrale. Les membres du comité d’initiative sont issus en majorité des rangs des partis de Jeunes UDC, PLR, du Centre et de la Lega.

Interrogée sur cette position claire et assumée, la présidente du PLR Vaud, Florence Bettschart-Narbel, a semblé un peu empruntée, tout en rappelant qu’il ne fallait «pas fermer la porte aux nouvelles technologies» nucléaires.

De son côté, le chef de groupe PLR au Grand Conseil, Nicolas Suter, a estimé que «ce ne sont pas les centrales nucléaires qui vont résoudre le problème», tout en saluant le «réalisme» des JLRV «de poser la question, d’ouvrir le débat». Plus tôt, dans son intervention sur la responsabilité et l’innovation dans le domaine énergétique, M. Suter avait surtout insisté sur le photovoltaïque, la biomasse, l’éolien et la géothermie, sans citer le nucléaire.

Sur l’immigration, thématique aussi mise en exergue mardi, les JLRV ont argué qu’il fallait «conditionner le regroupement familial à l’autonomie vis-à-vis de l’aide sociale». «Il est important d’éviter l’immigration qui a pour seul but de profiter de notre système social, qui est en majeure partie financé par la classe moyenne», a résumé Pauline Blanc.

Le PLR Vaud a actuellement cinq représentants dans la députation vaudoise au Conseil national. Il compte gagner un sixième siège et propose au total 57 candidats et candidates. Au Conseil d’Etat, ils espèrent remporter les deux sièges avec le PLR Pascal Broulis et l’UDC Michaël Buffat sous l’étiquette à droite de l’Alliance vaudoise. Pouvoir d’achat, sécurité et innovation sont au coeur de leur priorité.

Au niveau cantonal, l’accent a été mis sur le pouvoir d’achat de la population. «Le PLR va s’engager pour des mesures qui favorisent la classe moyenne qui vit de son travail, notamment pour une amélioration de l’accueil préscolaire pour soulager les parents, pour une meilleure intégration sur le marché du travail pour pallier les pénuries de main-d’oeuvre et pour une fiscalité attractive», a indiqué Mme Bettschart-Narbel dans son discours.

