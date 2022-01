Levées de fonds record – Les jeunes pousses vaudoises séduisent les investisseurs Avec 1 milliard de francs levés en 2021, les start-up du canton établissent un nouveau record. Mais qu’est-ce qui attire tant les bailleurs de fonds? Alain Detraz

Patrick Barbey, directeur d’InnoVaud, l’association qui promeut et soutient la création d’entreprises innovantes dans le canton. FLORIAN CELLA

Les records tombent année après année, ou presque. Dans le monde des jeunes sociétés technologiques vaudoises, les levées de fonds ont affiché une progression à la hausse. En 2012, les start-up avaient attiré les investisseurs en levant 206 millions pour leur développement.

L’an dernier, ce montant a franchi le cap du milliard de francs, révélait le rapport Swiss Venture Capital il y a quelques jours. Un record, dont le seuil pourrait bien continuer à monter. C’est que l’écosystème mis en place dans le canton se remarque de plus en plus sur la scène internationale, explique InnoVaud, l’agence vaudoise pour l’innovation.

Rebond post-Covid

À l’échelle suisse, c’est également un record de levées de fonds qui est constaté. Crise sanitaire oblige, celles-ci n’avaient atteint «que» 2,1 milliards en 2020. Mais le rebond qui s’est ensuivi a crevé le plafond, avec un milliard de plus. Si la région zurichoise occupe le premier rang des levées de fonds en Suisse, le canton de Vaud se place juste derrière.

Le cap du milliard franchi l’an dernier se décline en trois points. Les investisseurs ont d’abord amené 604,6 millions de francs en capital-risque. Vient ensuite le montant de 307 millions généré par l’entrée en Bourse de deux sociétés vaudoises, Sophia Genetics (214) et Onward Medical (93). Enfin, la lausannoise MindMaze, qui a déjà conquis le titre de «licorne» avec une capitalisation dépassant le milliard, a décroché un emprunt de 114 millions. Si les prêts ne sont pas toujours révélés au public, celui-ci l’a été et est qualifié d’exceptionnel par InnoVaud.

Les principales levées de fonds vaudoises Afficher plus 161,7 mio Nexthink (technologies de l’information et de la communication – ICT)

69,2 mio Kandou Bus (ICT)

51,8 mio Oculis (biotech)

46,3 mio MedAlliance (medtech)

45 mio Astrocast (aérospatial)

35,1 mio ZoodPay (fintech)

29,3 mio Onward Medical (medtech)

25 mio Batmaid-Vanguard Internet (ICT)

18 mio Haya Therapeutics (biotech)

13,2 mio ecoRobotix (cleantech)

«Ce record de levée de fonds est un très bon signe pour notre économie», se réjouit Patrick Barbey, directeur d’InnoVaud. Si les taux d’intérêt négatifs participent à l’intérêt grandissant des investisseurs pour les start-up de la région, l’écosystème formé par cette proximité entre les hautes écoles et les entreprises est un atout qui commence à se faire connaître plus largement. «Nous faisons partie aujourd’hui des cinq à dix places de l’innovation en Europe, et le canton devient un point de référence», se réjouit Patrick Barbey.

Réussite, ici aussi

Les histoires à succès de ces petites pousses technologiques qui finissent cotées en Bourse participent à la renommée du tissu régional. «C’est un bon message pour les innovateurs, qui peuvent se dire que la réussite est possible ici aussi», constate le directeur d’InnoVaud. Si la place vaudoise ne régate pas avec la Silicon Valley, en termes de montants investis, elle offre des avantages que n’a pas la fameuse vallée américaine, comme une concurrence moins féroce.

La provenance des fonds investis dans les start-up du canton pourrait confirmer la renommée grandissante de l’innovation vaudoise. «Ils sont en provenance de l’étranger pour la plupart, dit Patrick Barbey. Mais les fonds basés en Suisse commencent à s’étoffer: environs 35 fonds d’investissement se sont lancés l’an dernier.»

Ce sont en effet de telles structures qui investissent dans les jeunes pousses vaudoises. Réunir un fonds d’une centaine de millions permet d’investir dans un certain nombre de start-up afin de diversifier un portefeuille destiné à générer un rendement intéressant au terme de quelques années.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.