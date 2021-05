Tendance – Les jeunes qui cartonnent en politique ont déjà une longue expérience Présidents de grands conseils cantonaux dans la vingtaine, conseillers d’État trentenaires, la prime électorale à la jeunesse semble à la hausse en Suisse romande. Souvent, ces politiciens ont commencé très tôt. Christophe Passer

À l’instar de nombreux jeunes Romands, le nouveau président du Grand Conseil de Genève Diego Esteban (27 ans) s’est engagé très tôt en politique. Christian Bonzon

On pourrait parler de nouvelle vague si la métaphore aquatique n’avait pas déjà passablement servi depuis deux ans, et les poussées écologistes et féminines aux élections fédérales. On y avait d’ailleurs observé aussi un rajeunissement: d’une législature à l’autre, l’âge moyen des parlementaires était descendu en 2019 à 49 ans, contre 50,3 en 2015.

Les élections de ce printemps, ici ou là en Suisse romande, ont pourtant pu donner le sentiment d’une accélération du phénomène. Mathias Reynard est devenu conseiller d’État en Valais à 33 ans. Crystel Graf occupe depuis cette semaine un siège au gouvernement neuchâtelois, à 35 ans. Xavier Company, Vert lausannois élu à la Municipalité, a carrément dû à ses 32 ans sa place au second tour, alors qu’il avait été devancé au premier par un autre Vert, dont l’âge pourtant pas encore canonique, 43 ans, semblait un obstacle pour la jeunesse du parti. Diego Esteban, socialiste de 27 ans, est le nouveau président du Grand Conseil de Genève: c’est le plus jeune de l’histoire.