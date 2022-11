Emploi et entreprises – Les jeunes Romands veulent un salaire correct et des horaires flexibles Ils privilégient aussi des employeurs comme Google, Rolex et Patek Philippe, indique une enquête d’Academic Work. Fabrice Breithaupt

Google (ici, la filiale suisse basée à Zurich du groupe étasunien) est l’entreprise qui fait le plus rêver les jeunes Romands pour travailler. JAMIE MCGREGOR

Pour quelles enseignes les jeunes de Suisse romande aspirent-ils à travailler? Voilà l’une des deux principales questions posées par Academic Work, une agence spécialisée dans le recrutement et le placement des étudiants et des jeunes professionnels, qui est implantée à Genève, Lausanne et Zurich, dans le cadre de son enquête «Young Professional Attraction Index 2022».

L’enquête a été menée entre février et mai derniers, en partenariat avec l’institut d’études Kantar. Au total, 1883 Romands, âgés de 18 à 30 ans, y ont répondu. Parmi eux, 47% étaient déjà en activité, 32% étaient encore étudiants et 19% étaient à la recherche d’un emploi. Les femmes ont été deux fois plus nombreuses (66%) que les hommes (33%) à participer.

Finance, luxe, santé, IT et fonction publique

Les résultats montrent que Google, Rolex et Patek Philippe sont les entreprises qui font le plus rêver les jeunes Romands. «Un intérêt qui s’explique, selon le sondage, par la culture de l’innovation revendiquée par Google et la renommée de Rolex et de Patek Philippe», explique Academic Work dans un communiqué de presse.

Par secteurs d’activité, il apparaît que les jeunes Romands visent surtout la finance, puisque 9 des 25 entreprises citées dans le top 25 des entreprises les plus attractives sont issues de ce domaine. Suivent le service public ou parapublic, le luxe, la santé, les nouvelles technologies et les organisations internationales.

«La Confédération et les Cantons tirent leur épingle du jeu en proposant aux jeunes professionnels des conditions de travail stables et des salaires correspondant à leur degré de formation.» Academic Work, «Young Professional Attraction Index 2022»

Le fonctionnariat s’impose, car les jeunes Romands semblent sensibles à la relative sécurité de l’emploi que proposent les administrations fédérales et cantonales. «La Confédération et les Cantons tirent leur épingle du jeu en proposant aux jeunes professionnels des conditions de travail stables et des salaires correspondant à leur degré de formation», commente Academic Work.

Quant au secteur médical, sa visibilité a été accrue par la pandémie de coronavirus, ajoute le spécialiste en ressources humaines. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) gagnent ainsi six places dans le classement 2022 des entreprises les plus intéressantes aux yeux des jeunes par rapport à 2021, tandis que le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) apparaît pour la première fois dans ce hit-parade.

Le poids de la région lémanique

À noter que presque toutes les entreprises ou entités citées par les répondants sont basées dans l’arc lémanique. Ce qui est logique en ce sens que cette région est le cœur économique de la Suisse romande.

«Un certain nombre de ces entreprises, bien que possédant leur siège à Genève, ont d’autres succursales en Suisse», nous précise Marine Conte, responsable de l’étude chez Academic Work.

Salaires et télétravail, des critères déterminants

Autre principale question posée dans ce sondage: quels sont les critères de sélection des jeunes Romands pour choisir une entreprise?

Les réponses font apparaître que le salaire et autres avantages sont les plus importants. Ils sont cités par 71% des personnes interrogées. Suivent l’environnement de travail (64% des répondants) et la flexibilité des horaires (63%).

Le besoin de flexibilité

La rémunération a toutefois perdu un peu de poids pour les jeunes Romands: ce critère était cité par 75% des répondants en 2021.



La flexibilité, elle, a gagné en importance: ce critère a pris 12% entre 2021 et 2022. «Les employés ont pu éprouver le télétravail sur le long terme et sont réfractaires à un retour en arrière en la matière, analyse Academic Work. Ainsi, près des deux tiers des sondés considèrent comme un critère décisif la possibilité de faire du télétravail (du moins partiellement) et d’organiser leurs horaires de manière flexible. La pandémie n’a fait que confirmer, voire accentuer la tendance qui se dessinait déjà chez les millennials et la génération Z avant le Covid-19.»



Le défi de la fidélisation

Voilà pour ce qui attire les jeunes Romands dans une entreprise plus qu’une autre.

Mais qu’est-ce qui les ferait rester chez un même employeur pendant plus de cinq ans? Autrement dit, à quoi doivent veiller les patrons pour fidéliser ces jeunes collaborateurs sur le moyen (voire long) terme? C’est une autre question posée par Academic Work.

Réponse? «Il est essentiel de créer des plans de développement de compétences pour les employés, car le développement continu de la carrière est la principale raison pour laquelle les jeunes professionnels en Suisse choisissent de rester chez un employeur plus de cinq ans (17%)», recommande Academic Work dans son rapport.

«Le développement continu de la carrière est la principale raison pour laquelle les jeunes professionnels en Suisse choisissent de rester chez un employeur plus de cinq ans.» Academic Work, «Young Professional Attraction Index 2022»

Mais ce n’est pas le seul conseil qu’elle délivre. Parmi les autres facteurs figurent la reconnaissance (15%) ainsi que l’augmentation des salaires et des avantages (14%).

«Garder les bons employés est un défi pour toute entreprise, mais en prêtant attention aux facteurs qui incitent les jeunes professionnels à rester, les employeurs auront plus facilement un avantage dans la guerre des talents», assure l’enseigne.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.