SDIS Nord vaudois – Les jeunes sapeurs-pompiers s’ouvrent à toute une région Environ trente communes n’y ont pas accès. Une révision des statuts est en cours d’adoption et cela devrait profiter au recrutement des pompiers. Fabien Lapierre

Les trois groupes de jeunes sapeurs-pompiers du Nord vaudois comptent 64 membres, mais leur accès est réservé aux communes d’Yverdon, d’Yvonand, de Treycovagnes et quelques autres limitrophes. Michel Duperrex – Archives

Susciter des vocations dès le plus jeune âge, c’est la raison d’être des jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Mais cette porte d’entrée dans la famille des soldats du feu n’existe pas pour les enfants et adolescents habitant dans près de trente communes sur les quarante qui adhèrent au Service de défense incendie et secours (SDIS) régional du Nord vaudois. D’ici au 30 juin, les législatifs de toutes ces localités doivent accepter une révision des statuts de l’association intercommunale pour changer la donne.