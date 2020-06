Votations fédérales – Les Jeunes socialistes adoptent leurs mots d'ordre Une assemblée virtuelle a permis aux délégués jeunes socialistes d’adopter cinq mots d'ordre pour les votations fédérales du 27 septembre

Les Jeunes socialistes ont troqué leur traditionnelle rassemblement contre une assemblée virtuelle, en raison du coronavirus. KEYSTONE

Les Jeunes socialistes Suisse ont tenu une assemblée des délégués virtuelle samedi, annoncent-ils par communiqué. Les plus de 200 délégués ont adopté les cinq mots d'ordre pour les votations fédérales du 27 septembre. Seul objet qui trouve grâce à leurs yeux, le congé paternité.

Ils disent non à l'initiative populaire «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)" de l'UDC, non aux déductions fiscales des frais de garde des enfants par des tiers, non à l'achat de nouveaux avions de combat et non à la révision de la loi sur la chasse. Seul oui: le congé paternité.

Seul oui: le congé paternité

Les Jeunes socialistes ont également adopté une résolution pour surmonter la crise due au coronavirus. Ils exigent une démocratisation de l’économie, un élargissement du Service public ainsi qu’une «garantie d’emploi» par l’Etat. Celle-ci garantirait à tous un emploi avec salaire minimal auprès des pouvoirs publics.

Les personnes qui y recourent pourraient par exemple soutenir le secteur des soins ou faire avancer le «green new deal», la transformation écologique de l’économie, à travers des projets locaux.

( ATS/NXP )