Lancement d’une initiative – Les Jeunes socialistes exigent une nouvelle politique climatique Le parti propose d’imposer les grosses successions et donations afin de financer la lutte contre la crise climatique et la transformation de l’économie.

Le président des Jeunes socialistes Nicola Siegrist à Berne, le 30 juin 2022. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Les Jeunes socialistes veulent imposer les successions et donations conséquentes pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont lancé mardi une initiative en ce sens.

Le parti veut créer les bases d’une politique climatique socialement juste. Il propose donc d’imposer les grosses successions ou donations. Un taux de 50% devrait s’appliquer, à ses yeux, aux pactoles de plus de 50 millions de francs. La franchise serait adaptée au renchérissement.

Les recettes fiscales devront revenir pour deux tiers à la Confédération et un tiers aux Cantons. Elles devront être utilisées pour la lutte contre la crise climatique et le financement de la «transformation fondamentale et nécessaire de l’économie».

Soutien des coprésidents du PS

L’initiative «pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement», aussi appelée initiative pour l’avenir, est soutenue par plusieurs pontes du parti national, comme les deux coprésidents du PS Cédric Wermuth (AG) et Mattea Meyer (ZH). Plusieurs parlementaires écologistes, à l’image de Léonore Porchet (VD), ont aussi signé le texte.

Les initiants ont jusqu’au 16 février 2024 pour récolter les 100’000 paraphes nécessaires. Une initiative voulant introduire un impôt sur les successions au niveau national avait été balayée par 71% des Suisses, il y a sept ans.

ATS

