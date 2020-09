Suisse – Les jeunes socialistes pour une nationalisation des pharmas Réunis en assemblée samedi à Bussigny (VD), les délégués de la Jeunesse socialiste Suisse ont demandé la nationalisation de l’industrie pharmaceutique et un système de santé entièrement financé par les impôts.

Une assemblée de la Jeunesse socialiste Suisse à Berne en mars 2018. KEYSTONE

La Jeunesse socialiste Suisse (JS) demande la nationalisation de l’industrie pharmaceutique et un système de santé entièrement financé par les impôts. Ces revendications ont été adoptées lors de son assemblée des délégués samedi à Bussigny (VD).

Ces résolutions découlent notamment de la crise du Covid-19 et de ses enseignements. «Les mois passés ont montré une fois de plus que nous ne pouvons plus soumettre notre système de santé à la logique du profit», a déclaré Pauline Schneider, vice-présidente de la JS Suisse, citée dimanche dans un communiqué.

Seul un système de santé publique financé par l’impôt peut garantir que la population soit correctement prise en charge et en même temps assurer des salaires équitables dans le domaine des soins, développe la JS.

Réformer le système pénitentiaire

D’autres résolutions votées lors de cette assemblée portent sur la catastrophe humanitaire qui se profile au Liban, ainsi que sur les mouvements de protestation en Serbie, à Hong Kong et au Liban. La JS appelle la Suisse à prendre ses responsabilités et à faire preuve de solidarité.

Enfin, l’Assemblée des délégués a adopté un papier de position sur les prisons. La JS demande que les prisons ne soient plus utilisées comme un moyen de représailles, mais seulement pour protéger la population contre les criminels. Des réformes au sein du système pénitentiaire et des changements sociaux sont nécessaires à cette fin, plaide la JS Suisse.

ATS/NXP