Initiative antiburqa – Les Jeunes UDC fâchent les féministes Publiée sur les réseaux sociaux, une vidéo détournant les revendications de la grève féministe du 14 juin 2019 enflamme la campagne. Yves Merz

La vidéo qui montrait des images de la grève féministe du 6 juin 2019 à Nyon a été retirée sur demande de NRTV, propriétaire des images. Mais la section Jeunes UDC Vaud a conservé un fond d’image et publie des citations de féministes réclamant plus de liberté pour les femmes. Image tirée de la page Facebook de la section Jeunes UDC Vaud.

L’UDC qui s’approprie des arguments féministes. On aura tout vu. Mais visiblement, cette stratégie a mis le feu aux poudres: quand le collectif Grève féministe Nyon a vu des images de la grève du 14 juin 2019 publiées dimanche sur les réseaux sociaux par les Jeunes UDC Vaud dans le cadre de leur campagne en faveur de l’initiative antiburqa, les membres du collectif ont vu rouge vif. «Il est intolérable de détourner notre engagement et notre parole alors que nous appelons à voter non à cette initiative, s’offusquent-elles. Nous dénonçons non seulement une utilisation non consentie de l’identité, des propos et de l’image des membres du collectif, mais également une appropriation des luttes féministes à des fins racistes, sexistes, et islamophobes.»

Que voit-on sur cette vidéo? Des grévistes qui réclament plus de justice et de liberté pour les femmes, évidemment. Et comme l’UDC déclare que le port de la burqa est une atteinte à la liberté et à la dignité de la femme, les jeunes du parti ont repris ces revendications pour alimenter leur argumentaire en faveur du «oui à l’interdiction de se dissimuler le visage». Ce qui fait bondir le collectif Grève féministe Vaud, qui s’insurge contre «cette instrumentalisation et dénonce l’utilisation abusive de son logo et de ses contenus».

Présidente des Jeunes UDC Vaud, Emmylou Maillard confirme et signe. «Ce n’est pas notre campagne qui est provocante, mais la position de ces mouvements féministes. On ne peut pas s’opposer à notre initiative et défendre les droits des femmes. Nous ne faisons pas d’instrumentalisation de leurs arguments, nous montrons que ces mouvements féministes sont en contradiction avec leurs revendications.»

Nyon Région Télévision (NRTV), propriétaire des images publiées à son insu, a demandé le retrait de la vidéo. «Dès que nous avons appris que nos images étaient utilisées sans notre autorisation, nous avons demandé de bloquer leur publication, réagit Florian Cavaleri, rédacteur en chef de la chaîne nyonnaise. On ne peut pas tolérer un remontage sorti de son contexte qui détourne le message initial.» La vidéo a été retirée par les Jeunes UDC mais ils continuent à publier des citations de féministes en faveur de la liberté de la femme.