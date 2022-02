Vers une réforme du Parlement? – Les jeunes UDC veulent réduire le salaire des élus Les indemnités versées – 133’416 francs pour un conseiller national et 142’187 francs pour un conseiller aux États – sont critiquées. Une initiative pourrait être lancée.

Les jeunes UDC étudient la possibilité de lancer une initiative populaire pour réduire le salaire des élus (photo d’illustration). Keystone

Les jeunes UDC veulent mettre un terme à un Parlement qu’ils estiment professionnel. Les indemnités versées aux membres des Conseils sont trop élevées. «On ne peut plus parler d’un Parlement de milice.»

Lire également: Les parlementaires fédéraux gagnent bien leur vie Un conseiller national touche 133’416 francs et un conseiller aux États 142’187. C’est trop pour les jeunes UDC. Ils étudient la possibilité de lancer une initiative populaire. Les indemnités d’un parlementaire ne devraient plus dépasser la moitié du salaire annuel moyen suisse, soit 40’000 francs.

Réforme du Parlement

«Nous sommes profondément convaincus que le Parlement a besoin d’une réforme», a avancé jeudi David Trachsel président des jeunes UDC Suisse devant les médias.

De plus en plus de membres du Parlement n’exercent plus de métier. Cela a des conséquences négatives, estiment les jeunes UDC. Le Parlement traite de plus ou plus d’interventions «pour le show» et coûteuses ce qui engendre une bureaucratie énorme.

Le lancement définitif de l’initiative sera décidé par l’assemblée des délégués. Son éventuel succès ne se montrera qu’après les élections nationales de l’automne 2023.

ATS

