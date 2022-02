Européens de ski-alpinisme – Les jeunes Vaudois en feu avant de rejoindre les Pyrénées Thibe Deseyn, Caroline et Florian Ulrich partent en Espagne avec le plein de confiance, grâce à leur succès en Coupe du monde à Morgins. Pierre-Alain Schlosser

Déjà lauréate de deux médailles aux JOJ, Thibe Deseyn vient de remporter son premier succès en Coupe du monde. KEYSTONE

Deux Vaudoises et un Vaudois ont brillé, lors de la dernière épreuve de Coupe du monde de ski-alpinisme à Morgins. Deux ont même gagné pour la première fois à ce niveau. Thibe Deseyn a enlevé l’épreuve individuelle en catégorie M20. La Leysenoude qui fêtera en mars ses 19 ans a devancé Caroline Ulrich. «C’est sympa d’être première pour une fois. Quand on va à une course, Caroline est la personne à battre, explique la médaillée d’or et d’argent des JOJ. Depuis que j’ai commencé le ski-alpinisme, Caro est devant. On s’entraîne ensemble, elle me tire en avant. Elle est très forte en descente et moi moins. À Morgins, j’ai dû faire la différence à la montée, tout en skiant vite en descente pour ne pas me faire rattraper. À l’arrivée, elle m’a félicitée et elle était contente pour moi.»