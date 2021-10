Discours au Parlement vaudois – Les Jeunes Verts exigent la démission de Laurence Cretegny Les Jeunes Verts vaudois voient une connotation raciste dans le discours prononcé mardi par la présidente du Grand Conseil et appellent à sa démission. EAH/Comm

Pour les JVVD, le fait que Laurence Cretegny, présidente de la plus haute instance politique vaudoise, cite cette BD dans le cadre de sa fonction institutionnelle constitue une faute grave et intolérable. Le Matin / Maxime Schmid

Ce devrait être un hommage au départ à la retraite du chancelier vaudois, mais il a ouvert la voie à une polémique qui continue d’enfler. Le discours prononcé le 28 septembre dernier par la présidente du Grand Conseil pour dire au revoir à Vincent Grandjean passe mal. Dans un communiqué publié vendredi, les Jeunes Verts vaudois (JVVD) exigent la démission de Laurence Cretegny.

«En tant que présidente du Grand Conseil vaudois, Laurence Cretegny se doit de véhiculer le bon vivre ensemble en représentant tous les citoyens vaudois. Nous ne voulons pas être représentés de cette manière, nous voulons le vivre ensemble au sein de nos institutions», martèle Naomi Matewa, membre des JVVD.

Au centre de l’affaire, l’élue a utilisé un extrait tiré d’un ouvrage controversé dans son discours, et pour ne rien arranger elle y a ajouté une caricature avec un «accent congolais»: «Si toi pas sage, toi y’en sera jamais comme Tintin», lançait la présidente, reprenant les termes d’une «mère congolaise à son enfant» dans les pages de la BD «Tintin au Congo» parue initialement en 1931.

«Faute grave et intolérable»

Les JVVD considèrent que «Tintin au Congo» est la représentation de l’ignorance européenne vis-à-vis du continent africain, mais aussi de tout le «racisme scientifique» sous-jacent à la colonisation. «Cette BD est un exemple historique de paternalisme colonial, s’ancrant à une époque où le racisme était normalisé. Citer une BD faisant plus que polémique aujourd’hui dans un discours officiel d’une façon volontaire est inacceptable. Le fait que Laurence Cretegny, présidente de la plus haute instance politique vaudoise, cite cette BD dans le cadre de sa fonction institutionnelle constitue une faute grave et intolérable» soulignent les JVVD.



Ils considèrent également que, «le racisme ordinaire est intolérable et nous ne pouvons pas laisser passer ce manque de respect total vis-à-vis des personnes afro-descendantes. Laurence Cretegny se doit de présenter ses excuses les plus totales à la communauté congolaise, et plus largement aux personnes afro-descendantes, ainsi que sa démission immédiate, n’étant pas apte à diriger le Grand Conseil au vu de ses propos.»



Les JVVD estiment que le Grand Conseil vaudois devrait adresser sérieusement le racisme au sein des institutions vaudoises en constituant une instance indépendante chargée de l’évaluer et de proposer des solutions concrètes, ainsi qu’appliquer un principe de «tolérance 0» dans tout cas de discrimination, commentaire ou attaque raciste en son sein.

