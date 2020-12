Manifestations 2021 – Les Jeunesses campagnardes sont dans une impasse Après avoir dû reporter toutes leurs manifestations depuis le printemps, les sociétés sont sur la pente glissante et peinent à se projeter en 2021. Marine Dupasquier

Le traditionnel camp de ski, organisé par la FVJC, est d’ores et déjà reporté à 2022. Ici, une tonnelle aux Diablerets en 2019. Vanessa Cardoso

Entendre le rythme des tambours résonner au loin le matin du 1er janvier, en émergeant à peine d’une nuit souvent trop courte, c’est un moment que ceux des campagnes connaissent bien. Mais la tradition du «chameau», qui voit défiler chaque année les Jeunesses du canton dans les villages, n’aura pas lieu au passage à l’an 2021. Pour ces dernières, c’était le dernier domino d’une année chaotique. Même si la déception paraît presque anecdotique, en comparaison du report des grosses manifestations fédérées depuis le mois d’avril, dont les quatre girons qui ont habituellement lieu durant l’été.

La Jeunesse de Monnaz, choisie pour organiser le Giron du pied du Jura, pour l’instant reporté en 2021, patiente avec la boule à l’estomac. Une attente d’autant plus pesante que certains commencent à baisser les bras. «Une bonne partie de nos membres garde le moral, mais c’est plus difficile pour ceux qui sont aux études – par exemple – et dont les projets personnels évoluent, regrette le président Loïc Dumauthioz. Tout est très flou et, dans cette situation, on se sent plus spectateurs qu’acteurs.»

Sans tirer des plans sur la comète, Monnaz reste déterminée à organiser une manifestation en 2021 coûte que coûte, tout en étant consciente que la probabilité qu’elle ait lieu sous sa forme originale est faible. «On est en train d’examiner plusieurs variantes, mais on se base plutôt sur le pire des cas de figure», admet le président.

«Tout est très flou, et dans cette situation on se sent plus spectateurs qu’acteurs.» Loïc Dumauthioz, président de la Jeunesse de Monnaz

Un peu plus au nord, à la Jeunesse d’Apples, on affiche son soutien et on tâche de relativiser. Si la société à laquelle il préside a été contrainte d’annuler son traditionnel bal de Noël, Jérémie Mottier rappelle que les bénéfices réalisés lors de ces événements sont un peu «la cerise sur le gâteau». «Le but premier d’une Jeunesse est tout autre», souligne-t-il. Pour les organisateurs de girons, en revanche, c’est un an de candidature et des mois de chantier qui risquent de tomber à l’eau. Une situation difficilement imaginable. «Ces manifestations accueillent habituellement des dizaines de milliers de personnes; ils perdent tellement!» lance le président.

La Fédé impuissante

Dix-huit jours de fête et près de 115’000 spectateurs, le bilan du 100e anniversaire de la Fédération cantonale des Jeunesses campagnardes (FVJC) à Savigny en 2019 avait été plus que réjouissant. En 2020, la Fédé vit les choses différemment, forcément, et peine à conserver son optimisme. Face à l’annulation de toutes les manifestations fédérées depuis le mois d’avril, la faîtière des sociétés de jeunesse est impuissante. «Le plus dur c’est de ne pas pouvoir aider tous les organisateurs de 2020. On les soutient psychologiquement et on essaie de trouver des solutions, mais l’argent, c’est un peu le nerf de la guerre», lâche Lucie Theurillat, vice-présidente de la FVJC.

Bien que l’association n’ait pas à sa charge le coût des manifestations, elle survit tout de même grâce aux rentrées d’argent annuelles, perçues entre-autres grâce à la location de matériel, au travail des commissions ou à la cotisation de ses membres. «Tous nos projets sont réalisés grâce à ces événements, rappelle la vice-présidente. Sans ceux-ci, on ne peut pas se projeter. C’est un cercle vicieux, mais on tâche d’innover et on n’abandonne pas.» L’association a d’ores et déjà dû tirer un trait sur son traditionnel camp de ski qui devait avoir lieu en février prochain. Il est pour le moment reporté à 2022.